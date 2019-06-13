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秀智聲援網紅反被告！判決出爐「需賠償2000萬」　網傻眼：善良錯了嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星秀智（Suzy、수지）去年五月透過IG聲援網紅楊藝媛（音譯，양예원），讓「合井Once Picture非法裸體拍攝」的青瓦台請願人數一舉突破10萬人，不過事後證實事發地點與此工作室無關，讓她瞬間成為部分網友的撻伐焦點，也遭到攝影工作室提出損害賠償。13日判決出爐，秀智須賠償2000萬韓元。（約53萬台幣）。

秀智聲援楊藝媛。（圖／翻攝自Youtube、秀智IG）

▲秀智（右）聲援網紅楊藝媛（左），卻遭判須賠償2000萬。（圖／翻攝自Youtube、秀智IG）

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OncePicture攝影工作室李姓代表對秀智等人提出的損害賠償起訴，13日判決出爐，原告勝訴，秀智則被要求須賠償期約2000萬韓元損失，不過李姓代表對於政府的請訴，最後則被駁回。不過這結果引起熱烈討論，許多人生氣表示：「善良還有錯了嗎？」但也有人說：「公眾人物影響力大，這對其他人也是警惕。」

▲▼「國民初戀」裴秀智亞洲巡迴見面會台灣首站。（圖／記者季相儒攝）

▲秀智遭判須賠償2000萬。（圖／記者季相儒攝）

南韓網紅楊藝媛（音譯，양예원）拍片控訴3年前面試模特兒時，沒想到一進「攝影棚」鐵門就被上鎖，她因而被迫拍攝大尺度淫照，甚至被輪流撫摸私處。事件爆發後，女星秀智也上網聲援她，卻因為影片中所說的攝影工作室已易主，對方認為秀智造成他們損失因而提告。

▲楊藝媛。（圖／CFP）

▲楊藝媛受訪時哭泣。（圖／CFP）

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秀智, Suzy, 수지, 裴秀智

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