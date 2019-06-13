B.I買毒對話「警方3年前就知情」　韓媒爆：YG社長私約藥頭⋯回頭秒翻供

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON隊長B.I（金韓彬）被踢爆買毒對話，12日自行宣布退團。不過同時卻也爆出，警方早在三年前就掌握證據，但因YG社長梁鉉錫（前譯：楊賢碩）介入，並沒有繼續辦下去。

▲B.I（左）爆出買毒對話，卻傳出3年前YG社長梁鉉錫（右）介入此案。（圖／翻攝自iKON臉書、CFP）



請繼續往下閱讀...

《DISPATCH》12日公佈的B.I對話紀錄，他在2016年4月份透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」、「想買3個，最近要省點錢，你買的話不能打折嗎？」還追問藥效：「吸L的話也可以看到幻覺嗎？有圖像的那種？」

2016年8月A某因違反毒品防治法被捕，且被警方發現KAKAOTALK當中與B.I的對話紀錄，並供稱將10組LSD送到了iKON宿舍附近。13日韓媒採訪了疑似當時YG委任給A某的辯護律師，但對方拒絕接受訪問。且梁鉉錫立刻在其接受調查的第二天，將他叫到YG娛樂碰面，之後A某就翻供「從來沒有將毒品交給B.I。」

▲iKON隊長B.I爆出買毒對話後宣佈退隊。（圖／翻攝自IG）

如今事件細節再曝光，被質疑是梁鉉錫介入調查的證據。不過YG娛樂對此表示，當時與A某見面「只是為了確認傳聞」，既沒有幫A某尋求委任律師也沒有強迫A某翻供。而YG娛樂在10日回應《DISPATCH》時也強調，當時A某為了減刑故意說出B.I的名字，但事後三次調查的供詞都相當反覆。

▲iKON是在YG家族中，公認備受老闆梁鉉錫疼愛的男團。（圖／記者張一中攝）



目前iKON已確定成為6人組合，YG娛樂也表示：「因為金韓彬的問題而失望的粉絲，我們很抱歉，從7月27日開始的日本巡演也以6人組的形式照常進行。」iKON預計將於7月27日至9月19日期間，在日本福岡、神戶、名古屋、仙台、千葉、大阪等6個城市舉辦14場演唱會。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！