ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

B.I買毒對話「警方3年前就知情」　韓媒爆：YG社長私約藥頭⋯回頭秒翻供

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON隊長B.I（金韓彬）被踢爆買毒對話，12日自行宣布退團。不過同時卻也爆出，警方早在三年前就掌握證據，但因YG社長梁鉉錫（前譯：楊賢碩）介入，並沒有繼續辦下去。

▲▼「YG娛樂」旗下男團iKON隊長B.I，爆出買毒對話後宣佈退隊。（圖／翻攝自iKON臉書、CFP）

▲B.I（左）爆出買毒對話，卻傳出3年前YG社長梁鉉錫（右）介入此案。（圖／翻攝自iKON臉書、CFP）

請繼續往下閱讀...

《DISPATCH》12日公佈的B.I對話紀錄，他在2016年4月份透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」、「想買3個，最近要省點錢，你買的話不能打折嗎？」還追問藥效：「吸L的話也可以看到幻覺嗎？有圖像的那種？」

2016年8月A某因違反毒品防治法被捕，且被警方發現KAKAOTALK當中與B.I的對話紀錄，並供稱將10組LSD送到了iKON宿舍附近。13日韓媒採訪了疑似當時YG委任給A某的辯護律師，但對方拒絕接受訪問。且梁鉉錫立刻在其接受調查的第二天，將他叫到YG娛樂碰面，之後A某就翻供「從來沒有將毒品交給B.I。」

▲▼「YG娛樂」旗下男團iKON隊長B.I，爆出買毒對話後宣佈退隊。（圖／翻攝自IG、CFP）

▲iKON隊長B.I爆出買毒對話後宣佈退隊。（圖／翻攝自IG）

如今事件細節再曝光，被質疑是梁鉉錫介入調查的證據。不過YG娛樂對此表示，當時與A某見面「只是為了確認傳聞」，既沒有幫A某尋求委任律師也沒有強迫A某翻供。而YG娛樂在10日回應《DISPATCH》時也強調，當時A某為了減刑故意說出B.I的名字，但事後三次調查的供詞都相當反覆。

▲▼iKON出席 韓拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」。（圖／記者張一中攝）

▲iKON是在YG家族中，公認備受老闆梁鉉錫疼愛的男團。（圖／記者張一中攝）

目前iKON已確定成為6人組合，YG娛樂也表示：「因為金韓彬的問題而失望的粉絲，我們很抱歉，從7月27日開始的日本巡演也以6人組的形式照常進行。」iKON預計將於7月27日至9月19日期間，在日本福岡、神戶、名古屋、仙台、千葉、大阪等6個城市舉辦14場演唱會。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

推薦閱讀

小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

「對YG失去信心！」　韓網友上青瓦台連署：全面停止旗下藝人活動

「對YG失去信心！」　韓網友上青瓦台連署：全面停止旗下藝人活動

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

快訊／B.I認了買毒對話「我將退出團隊」　IG懺悔：對不起iKON成員

快訊／B.I認了買毒對話「我將退出團隊」　IG懺悔：對不起iKON成員

4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！

iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！

YG自備毒品診斷工具「iKON活動前先在公司尿檢」　B.I退隊確定了！

YG自備毒品診斷工具「iKON活動前先在公司尿檢」　B.I退隊確定了！

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

Jessie J四年前被判「無法生育」　熱戀查寧塔圖吐心聲：還想當媽媽

Jessie J四年前被判「無法生育」　熱戀查寧塔圖吐心聲：還想當媽媽

B.I認了買毒對話退團！　饒舌歌手「躺槍登熱搜」無奈：我是BewhY

B.I認了買毒對話退團！　饒舌歌手「躺槍登熱搜」無奈：我是BewhY

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

又抓！謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃「其實我好心疼」

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！　老婆前天才心碎PO文：想不開的自己…

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

獨／不倫戀有口難言　謝忻哽咽回「14字」道心情

賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

老婆一早驚見偷吃新聞！阿翔「聊一下我就出門了」　利菁痛批藉口：太殘忍

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

iKON, B.I, YG, YG娛樂, 金韓彬, 勝利, 梁鉉錫, 楊賢碩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈獎／來試膽吧！送你參加《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應場
  2. 獨／阿翔認「貪玩」陷婚姻危機　馬國畢力勸：別衝動做決定
  3. 獨家／王心凌巡演票選！　冠軍冷門歌是《微笑Pasta》這首
  4. 快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」
  5. 大膽要羅大佑拿下墨鏡！　「不知天高地厚」下秒現親民舉動
  6. 謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去
  7. 小S遭網酸「只會用《康熙》老哏」吃豆腐 　走心：不瞭解我
  8. 謝忻狂踩正宮Grace地盤！　「該來的還是要來」網截圖罵翻：心機超重
  9. THE BOYZ來台舉辦FAN-CON 看《阿拉唷》拿巡迴門票！
  10. 女歌手遇渣男劈腿　超大器回應：讓時間沖淡一切

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366