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28歲女歌手「口鼻爆血」搶救3天驟逝　粉驚：剛剛才看到她發IG！

記者蕭采薇／綜合報導

28歲泰國著名女歌手Namtarn在11日中午卻突然離奇血管爆裂，導致口鼻出血並休克昏迷。經過3天搶救病情沒有起色，家人本來在12日將Namtarn轉院治療，但仍救不回心愛的女兒。

▲▼泰國女星Namtarn驟逝。（圖／翻攝自臉書）

▲28歲泰國女歌手Namtarn因血管爆裂驟逝。（圖／翻攝自臉書）

Namtarn的父親14日早上在臉書發文，悲痛通知親友女兒已經離世，並感謝眾人關心。年僅28歲的她，據父親透露先前身體並沒有異狀，只有些許感冒的症狀。但11日上午11點多，家人突然發現Namtarn口鼻出血，且因呼吸不順昏倒。

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Namtarn的家人緊急施行心肺復甦術（CPR）後，緊急送往鄰近的龍仔厝醫院，雖然當下救回了一命，但Namtarn病情沒有好轉，反而出現兩度心臟停止的情況。12日早上，家人決定將她轉往曼谷詩里叻醫院，尋求更專業的治療，且Namtarn的肺部受損，並須透過機器協助才能維持呼吸。

雖然一度恢復穩定脈搏，但一切努力最終還是沒有換來奇蹟，Namtarn父親痛心地宣佈女兒還是先走了一步，她最終被曼谷詩里叻醫院診斷有腦水腫、血毒症。至於為何會突然血管爆裂，至今仍找不出原因。

▲▼另一名泰國演員Namtarn被誤會是死者。（圖／翻攝自IG／p_namtarn）

▲另一名泰國女演員Namtarn，一度被網友誤會是死者。（圖／翻攝自IG／p_namtarn）

不過由於同樣有另一名泰國女演員也叫Namtarn，年齡也相仿，一度讓部分粉絲以為是她的噩耗，驚訝的說：「明明剛剛才看到Namtarn發IG限時動態啊！」最終證實只是搞錯人，烏龍一場。

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