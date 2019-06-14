韓瑞希認運毒給B.I：我一直阻止他！　再爆YG「送藝人到日本排毒」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON，隊長B.I（金韓彬）12日爆出買毒對話紀錄。當中他說道：「想一輩子都吸那個！」B.I在IG道歉，並宣佈退出團隊，不過隔一天在被踢爆和他對話的A某，就是和T.O.P呼麻的前女友韓瑞希。韓瑞希在14日深夜發文表示：「一直都再阻止B.I。」

▲與B.I（左）對話的A某，真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希（右）」。（圖／翻攝自IG）

請繼續往下閱讀...

韓媒《edaily》13日挖出A某真實身份，就是T.O.P前女友韓瑞希。韓瑞希也於14日深夜發文，承認自己就是與B.I對話的A某，但強調：「我阻止了金韓彬，一直到最後都說不要做。」韓瑞希也澄清，她並非販毒，而是跟「經銷商」買毒後，用同樣的價錢轉交給B.I，「金錢上沒有獲利」。

因此A某原先被認為是毒販或藥頭，但身份曝光後證實她其實是團購的主購。她也坦言遭到YG社長梁鉉錫（前譯：楊賢碩）的威脅，據韓媒報導，她在2016年8月因違反毒品防制法被逮後，隔天立刻被叫到YG娛樂和梁鉉錫見面。

▲「YG娛樂」社長梁鉉錫。（圖／CFP）

韓瑞希表示，梁鉉錫先是沒收她的手機，也威脅道：「要對你不利是很容易的事」、「我們公司藝人就算立刻驗毒也驗不出來（陽性反應），因為我們會定期進行簡易毒品檢查，驗出來有吸毒就立刻送往日本排毒，所以警方根本驗不出來。」

韓瑞希在IG上承諾會好好接受調查，但也表示其實沒想到自己的名字會這麼早被爆出來：「我擔心的是，梁鉉錫直接介入這起事件，並且威脅我，以及和警方勾結的部分。舉報者是不是想把焦點轉移到我身上，請把這件事情和我分開來看。」

▲韓瑞希IG發文，承認買毒後再轉交給B.I。（圖／翻攝自IG）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！