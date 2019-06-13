「對YG失去信心！」　韓網友上青瓦台連署：全面停止旗下藝人活動

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」從年初開始風波不斷，先是爆出BIGBANG前成員勝利的一系列醜事，更捲出老闆梁鉉錫（前譯：楊賢碩）還涉嫌性交易、逃稅等等，之後旗下男團iKON隊長B.I（金韓彬）又爆出買毒對話，自行宣布退團。一連串事件讓南韓網友忍無可忍，在青瓦台連署要YG藝人全面暫停活動。

▲iKON隊長B.I爆出買毒對話後宣佈退隊，韓網發起連署抵制YG藝人。（圖／CFP、翻攝自IG）

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12日YG娛樂再爆出旗下男團iKON隊長B.I買毒對話紀錄，他在IG承認了買毒對話是真的：「曾經在很辛苦的時候，依靠連了解都不應該的物品是事實。」雖然他表示最後因為害怕，其實並沒有吸食，但B.I認為自己愧對團員和粉絲，最終決定退團。

▲南韓網友發起連署，要求停止YG娛樂公司藝人活動。（圖／翻攝自青瓦台請願網）

不過曾經被視為「引領KPOP全球文化」的YG娛樂，一連串事件下來已經讓南韓網友失去信心，並質疑該公司在藝人管理上出現極大的問題。12日有南韓網友在總統府的「青瓦台請願網」發起連署，要求「停止YG娛樂公司藝人活動」，雖然連署人數並不多，但相關討論而是衝上了熱門話題。

▲B.I已經確定退團。（圖／翻攝自iKON臉書）

事實上，南韓知名網路論壇DCinside的「Mnet Gallery」在上月底已經發出聲明，表示將全面抵制YG娛樂相關藝人，意即YG娛樂所製作的所有音樂，都不能在該網站上使用或是進行消費。另一方面，iKON粉絲則是發起連署，希望擔任創作主力的靈魂成員B.I不要離開團體，如今全球已有50萬人加入連署。

▲iKON粉絲發起連署，希望B.I不要離開團體。（圖／翻攝自change.org）

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