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B.I認了買毒對話退團！　饒舌歌手「躺槍登熱搜」無奈：我是BewhY

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON，隊長B.I（金韓彬）12日爆出買毒對話紀錄。之後B.I認了確實有「對話是真的」並自行宣布退團，YG娛樂也證實與他解約。不過另一位饒舌歌手BewhY卻因此事莫名衰躺槍。

▲▼南韓饒舌歌手Bewhy曾經不是自己買毒。（圖／翻攝自IG）

▲BewhY（右）因B.I（左）買毒對話曝光，衰登上熱搜。（圖／翻攝自IG）

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曾參加《Show Me The Money》而擁有高知名度的南韓饒舌歌手BewhY同日名字也登上熱搜，並且與「毒品」放在一起，可能是因為「B.I」和「BewhY」在韓文的發音相似而被搞混，甚至不少人因此到BewhY的社群軟體帳號開罵。

BewhY無奈的在IG限時動態連發多文，解釋道：「我是『BewhY』！」、「我長這麼大還不知道毒品長什麼樣子。」成為無端被波及的最衰藝人，澄清文也讓不少網友莞爾一笑。

▲▼南韓饒舌歌手Bewhy曾經不是自己買毒。（圖／翻攝自IG）

▲BewhY在IG限時動態無奈的說「我是BewhY」。（圖／翻攝自IG）

22歲的iKON隊長B.I被韓媒《DISPATCH》爆出買毒對話紀錄，他因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛更是隊中人氣王。12日報導卻顯示他在2016年4月份透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」他事後在IG發文道歉，認了對話是真的，但因為害怕最後並沒有吸食毒品，不過仍宣佈退團並向團員及粉絲道歉。

▲▼南韓饒舌歌手Bewhy曾經不是自己買毒。（圖／翻攝自IG）

▲BewhY看到自己和毒品一起登上熱搜，無奈澄清「長這麼大沒看過毒品」。（圖／翻攝自IG）

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iKON, B.I, YG, YG娛樂, 金韓彬, BewhY

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