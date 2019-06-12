YG自備毒品診斷工具「iKON活動前先在公司尿檢」　B.I退隊確定了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON，隊長B.I（金韓彬）12日爆出買毒對話紀錄。當中他說道：「想一輩子都吸那個！」他在IG道歉，並宣佈退出團隊，經紀公司也證實他將離開iKON。不過YG娛樂的回應，也引發熱烈討論。

▲iKON隊長B.I在爆出買毒對話後，公開道歉並宣佈退隊。（圖／翻攝自IG）

22歲的iKON隊長B.I被韓媒《DISPATCH》爆出買毒對話紀錄，報導中指出，YG娛樂在10日回覆《DISPATCH》時表示：「YG有嚴格管控藝人用藥問題，B.I與2016年毒品事件無關。YG每2個月1次會從美國購買簡易毒品診斷工具，自主進行毒品反應檢查。iKON於活動前也會在公司裡進行尿檢，包括B.I在內所有成員都沒有出現陽性反應。」

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由於「YG」曾被稱作是「藥局」，就連官方也曾拿這件事出來開玩笑，因此這段對話在網路上掀起不小討論。由於極少聽說有公司會需要及自主控管藝人用藥問題，此番回應被認為「有些微妙」。

▲「YG娛樂」社長梁鉉錫。（圖／視覺中國CFP）

而繼B.I在IG自主宣佈退隊後，YG娛樂在下午也發出聲明表示：「向因YG旗下藝人金韓彬感到失望的人們低頭道歉。金韓彬對此次事件引起的風波感到責任重大，本公司也接受他的退隊和解除專屬合約的決定。YG也再次深刻感受到了對所屬藝人的管理責任。對於讓大眾為此擔心，再次真心道歉。」證實他將退隊。

▲B.I（右三）是iKON隊長兼創作主力，在隊中更是人氣王。（圖／翻攝自官方推特）

B.I因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛，也是隊中人氣王。12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。當年4月份，B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」他事後在IG發文道歉，認了對話是真的，但因為害怕最後並沒有吸食毒品，不過仍宣佈退團並向成員們及粉絲道歉。

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