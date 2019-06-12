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阿翔老婆曾曝憂鬱心聲「遇見傷人的那位」！　1個月前才發文：婚姻是墳墓

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔和多年好友謝忻發展出不倫戀，昔日好友變成小三，阿翔老婆Grace至今尚未針對此事做出回應。有網友從Grace過去在私人臉書發文的內容來看，她曾轉發一則「沒有放不下的前男友，只有想不開的自己」文章，更寫下「婚姻是愛情的墳墓」、「偽單身」等字句，引起外界猜測兩人的感情是否早出現問題。

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Grace在私人臉書上，5月底轉發一則「沒有放不下的前男友，只有想不開的自己」文章，還評語：「棒棒der！」之後還有人發現她又發了一篇「婚姻是愛情的墳墓～So～......那不就每天要帶著（掃墓）的決心回家？！祝勇敢的愛遇上能相愛。」對感情似乎有許多感慨和情緒。

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▲阿翔老婆。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔老婆。（圖／翻攝自Grace臉書）

阿翔因為工作忙碌，常常是由Grace帶著3個孩子們出遊，在臉書打卡時她也曾自嘲是「偽單身」，她也曾感嘆：「或許，我們都曾遇見這樣傷人的那位；或許，善良也總是終結不了貪婪的惡魔。」但認為無聲不是默許，有聲也不代表勝利，有智慧的發言引起不少人的共鳴，大讚她是人美心也美的標準美女。

▲阿翔老婆。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔老婆。（圖／翻攝自Grace臉書）

Grace在老公偷吃風波爆發後，在臉書寫下：「不好意思。為擔心模糊焦點。洗潤膚的活動抽獎文先刪了。對於有分享抽獎的朋友。活動將於之後補上。真的多謝你們～」

雖然不是正面回應老公阿翔疑似出軌的事情，但是擔心粉絲心情受影響，立刻先道歉暫時停止原先預定好的抽獎活動，致歉的同時也不忘向關心的粉絲道謝，讓網友既心疼又不捨，同時這篇發文底下也湧入大批粉絲給予支持，「3寶媽加油」、「漂亮媽咪抱抱」、「我們都站在你這邊」，甚至還有網友氣得表示：「美女媽媽，打倒醜八怪小三！」希望透過留言能讓此時的她獲得一點溫暖。

▲阿翔老婆。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和老婆過去幸福甜蜜。（圖／翻攝自Grace臉書）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

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