辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

記者劉宜庭／綜合報導

黃詠淇是馬如龍（本名：黃政雄）的四女兒，5月中才面臨22歲兒子車禍驟逝，沒想到，事隔短短22天後又痛失父親，雙重打擊之下，她身體狀況疑似亮起紅燈，必須依賴藥物才能入睡，讓身邊親友相當擔心。

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▲馬如龍與外孫黃博鈞生前合照。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

馬如龍外孫黃博鈞於5月18日發生車禍身亡，當時他行經台南麻豆產業道路，跟計程車發生車禍，22歲年輕生命就這樣殞命，也令母親黃詠淇難以接受。

▲面對家人接連離世，馬如龍女兒身體出現問題。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

沒想到，事隔短短22天，黃詠淇才剛辦完兒子後事，又面臨父親馬如龍病逝，雙重打擊之下，她幾乎快承受不住，7日PO出就醫藥單，坦言這段日子壓力太大，導致「身體出現了問題」，自從5月18日痛失愛子後，就沒有好好休息過，必須要靠藥物才能入睡，同時，她也在PO文中寫道：「兒子你在那個世界還好嗎？」

「直到昨晚，我看了醫生休息了一晚，真的好多了！讓你們擔心了！」面對親友們的關心，黃詠淇也留言表示，知道必須加油、堅強起來，自己也正在努力中，「請放心我一定會保重，我也不希望我兒子擔心我，感恩有你們。」

▲馬如龍女兒留言。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

黃詠淇今（10日）也PO出聲明，感謝外界連日以來的關心，表示會堅強面對老天的安排，「但我也是個凡人，所以請容許我這段日子裡悲傷吧！因為短短時間內，我失去兩位我最親的人，真的很痛…。」她表示，會努力在最短的時間好起來，文末，除了感謝馬如龍的養育之恩，她也向天上的兒子喊話，「兒子記得在另一個世界，記得去找外公，然後跟著外公乖乖一起去菩薩身邊修行，了無牽掛礙的放下，更要好好在那世界幫我照顧好外公！」





▲馬如龍女兒悲痛發文。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）