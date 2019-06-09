馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

記者劉宜庭／綜合報導

資深藝人馬如龍9日因肺腺癌病逝新光醫院，享壽80歲，結髮38年的愛妻沛小嵐陪在身邊，伴他走完人生最後一段路。回顧他傳奇一生，演藝圈許多人其實都曾受到他的幫助，生前不僅救了豬哥亮3次，還曾幫魏德聖、李㼈等人擺平困難，可以說是相當有情有義。

►點我看更多【馬如龍肺腺癌病逝】相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲馬如龍9日因肺腺癌病逝。（圖／資料照／記者季相儒攝）

豬哥亮2017年因大腸癌病逝時，馬如龍曾到靈堂悼念，向來為人和善的他，原本不願受訪，但當時突被問到「豬哥亮拒絕往來黑名單」一事，他突然停下腳步，直呼「亂講」，接著更說：「我一生救過他3次，怎麼會被列為黑名單。」當年，豬哥亮在藍寶石大歌廳遭到槍擊，事後也是由馬如龍來出面擺平這件事。

▲豬哥亮2017年因大腸癌病逝。（圖／資料照／記者張一中攝）



▲馬如龍2017年曾到豬哥亮靈堂致意。（圖／資料照／黃克翔攝）

馬如龍生前與李㼈也交情甚深，2人是情義相挺的好兄弟。李㼈年輕時曾行走江湖，打打殺殺的場面沒少過，還曾因江湖恩怨，被對方找人包圍，當時心想要有萬一就要捨棄演藝事業，幸好馬如龍及時相救，運用人脈，一句話就將兄弟勸退，最後還擺桌請客，成功擺平紛爭。

▲馬如龍生前與李㼈交情非常好。（圖／資料照／記者徐斌慎攝）

另外，馬如龍2008年拍攝《海角七號》，事業再掀一波高峰，事實上導演魏德聖拍該片時，已經窮到根本沒錢宣傳，當時要宣傳得印海報，馬如龍得知他口袋空空，霸氣直說：「那我們來賣預售票好不好？我去打電話！」就運用人脈，叫人買50張、100張、200張，當天晚上就全部賣光，等電影上映時，他也自掏腰包，廣邀親朋好友去看，後來電影大賣5.3億，他可以說是《海角》的幕後大功臣。

▲馬如龍在《海角七號》飾演主席。（圖／《海角七號》劇照）