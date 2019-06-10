《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

記者劉宜庭／綜合報導

【以下有雷，包含最新一集播出內容】

南韓綜藝節目《Running Man》近期以9周年為主題，製作了一系列特輯，在最新一集中，成員們輪番進行快問快答的遊戲，沒想到，李光洙被問到私下對女友的暱稱，錯愕反應卻讓在場眾人暴動，紛紛替梁世燦打抱不平，一連串逗趣互動，也讓觀眾不禁笑到肚痛。

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▲李光洙2018年末認愛小9歲李善彬。（圖／翻攝自IG）

快問快答遊戲中，不僅考驗臨場反應，還有字數規定。目前單身的梁世燦，面對題目「你有女朋友嗎？」直接回答「現在我有啊」，接著隊友HAHA下秒被問「你知道是誰嗎？」立刻順著梁世燦的回答接話，「絕對知道。」還笑說，「跟那位表白你愛她吧！」

▲梁世燦快問快答竟脫口「有女友」，讓全昭旻超好奇。（圖／翻攝自愛奇藝）

一番話讓全昭旻好奇心被勾起，「哥哥（梁世燦）有女朋友了嗎？我都不知道你有女朋友！」儘管梁世燦極力否認，HAHA仍幽默大喊，「千萬不要被發現哦。」劉在錫則笑說，「世燦的假想…假想戀愛，恭喜你。」

▲梁世燦極力否認戀愛中。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫笑虧梁世燦「假想戀愛」。（圖／翻攝自愛奇藝）

不久後，梁世燦再一次挑戰，這次居然被問「戀人的暱稱」，他忍不住發出嘆息聲，無奈抗議，「拜託能不能別問這個？不是，真的，我的心瞬間都一震一震的了。」讓劉在錫跳出來幫腔，「他都沒有，無中生有一個戀人嗎？」李光洙也替他抱屈喊話，「都沒有戀人呢，怎麼取暱稱啊？」

有趣的是，李光洙不久前才正式脫單，公開認愛小9歲李善彬，這次輪到他進行問答遊戲時，隨即被工作人員提問，「戀人的暱稱？」原先專注在快問快答的他，頓時語塞，露出欲言又止的為難表情，最後僅動了動嘴唇，什麼都答不出來，讓隊友全昭旻忍不住怒喊「說啊！為什麼說不出來！」

▲李光洙被問到女友暱稱頓時語塞。（圖／翻攝自愛奇藝）

看見李光洙的反應，在場眾人全都暴動，一個接著一個跳出來吐槽。金鍾國更是替梁世燦打抱不平，「你現在是在他（梁世燦）面前炫耀嗎？他都沒有（女朋友），還得編一個說呢！」梁世燦也假裝生氣地笑說，「就是說啊！這是在幹嘛？是在捉弄我啊！」一連串逗趣互動笑翻眾人，也意外掀起不少討論。

▲金鍾國替梁世燦打抱不平。（圖／翻攝自愛奇藝）