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張衛健結婚15年藏心結！　為張茜「親手縫頭紗」妻感動泛淚

記者劉宜庭／綜合報導

香港演員張衛健與老婆張茜在2004年秘密登記結婚，兩人從交往至今，相愛相知超過18年，盡管多年來分居於香港、北京兩個城市，感情仍然甜蜜穩定，羨煞眾人。近來夫妻倆一起登上陸綜，他為了彌補15年前結婚時的缺憾與心結，親手為太太設計、縫製了一頂頭紗，讓張茜感動到眼眶泛淚。

▲張衛健為老婆手縫頭紗。（圖／翻攝自微博／張衛健）

▲張衛健與老婆張茜一起上節目《熟悉的味道4》。（圖／翻攝自微博／張衛健）

當年張衛健因投資失敗，而導致破產，然而在他最困難的時候，張茜依然選擇陪伴在左右，甚至在結婚的重要時刻，女方依舊貼心為他著想。在《熟悉的味道4》中，他坦言，當年小倆口結婚時，自己的經濟條件其實相當緊張：「婚紗可以便宜，也可以非常非常貴，一輩子只能穿一次，那我也很難不答應。」

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▲張衛健為老婆手縫頭紗。（圖／翻攝自微博／張衛健）

▲張衛健為老婆手縫頭紗。（圖／翻攝自微博／張衛健）

▲張衛健為張茜親手製作頭紗。（圖／翻攝自微博／張衛健）

沒想到，張茜當時突然跟張衛健說，「我已經弄好婚紗了。」原來，她默默在網路上買好二手婚紗，舉動讓張衛健感動不已，他心想：「真好，這個女孩真好。」這段往事，卻也成了他心中深埋多年的心結，於是這次上節目，才會決定親自設計、親手縫製一套頭紗給老婆，以彌補當年缺憾。

▲張茜泛淚。（圖／翻攝自YouTube／浙江衛視官方頻道）

▲張茜感動泛淚。（圖／翻攝自YouTube／浙江衛視官方頻道）

而當張茜看見張衛健為她準備的驚喜後，雖然開玩笑虧頭紗設計圖像蘑菇，但聽著丈夫述說起當年往事，自己也掉進回憶的時光機裡頭，一度感動到眼眶泛淚。夫妻倆溫馨又有愛的互動，不僅讓節目主持人為之動容，也令不少觀眾感動不已。

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