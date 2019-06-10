圖多！HowHow高清婚紗照　和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網

記者劉宜庭／綜合報導

HowHow（陳孜昊）和鄧福如（阿福）在西洋情人節登記後，8日低調地在台北萬豪酒店舉辦婚禮，兩人下午先證婚、傍晚舉辦酒會、晚上才進行喜宴；事隔2天後，他除了曬出婚禮當天的照片，同時首度曝光小倆口多張高清婚紗照，其中一幕看起來超不熟的尷尬畫面，意外戳中大票網友笑點，掀起一陣熱議。

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▲HowHow、阿福8日低調舉行婚禮，事隔2天曬出花絮照片。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

「婚禮真的好累，但好好玩。」完成人生大事後，HowHow形容婚禮特別的地方在於，可以一口氣見到自己生命中所有時期認識的親友，他也表示：「從找飯店、拍婚紗一直到婚宴當天，一路上好像有破也破不完的關卡。」

幸好婚宴當天放晴，HowHow也列出一大串感謝名單，除了雙方父母，以及伴郎、伴娘、小花童與所有出席的嘉賓，最後仍不忘放出閃光彈，「最重要的，謝謝老婆，希望當天大家玩得愉快。」

▲HowHow、阿福婚禮於8日圓滿落幕。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）



同時，HowHow除了曬出婚禮當天的閃照，也首度曝光與阿福拍攝的多張高清婚紗照，這次他的臉終於沒被打上馬賽克，小倆口也別出心裁，除了在馬路、草叢及電影院外等戶外場所取景，2人也在室內棚拍，其中一張雙方並肩、微微站開，連他自己都開玩笑形容「不熟」，引來大票粉絲留言笑虧，「這是臨演來拍婚紗廣告吧」、「兩個臨演哦？」、「這張是怎麼回事，尷尬到好適合」，意外引發熱烈討論。

▲HowHow、阿福高清婚紗照。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

▲HowHow、阿福站超遠，自嘲「不熟」笑翻網友。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）