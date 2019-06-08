丫頭越南放送「長輩圖」泳衣炸出半球！　私人沙灘拍全身美照

記者劉宜庭／綜合報導

女星丫頭（詹子晴）儘管工作忙碌，仍不時會透過社群網站，分享生活點滴。近來，她搭乘私人專機飛往越南出差，期間不忘放送福利，除了PO出一系列美照，分享當地美景，8日一早更大方曬出一張「長輩圖」，讓閨蜜郭書瑤（瑤瑤）都忍不住發出讚嘆聲「Wow」，意外掀起熱議。

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▲丫頭近來飛往越南出差，期間不忘分享在沙灘及泳池拍攝的美照。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

丫頭近來頂著新染的藍髮，飛往越南工作，然而這次被安排入住五星級飯店，高級擺設搭配絕美風景，還能享受乾淨的私人沙灘，甚至還可以按摩，讓她忍不住頻頻笑說：「我真的是來工作的。」

▲丫頭分享當地美景。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

然而，格外引人注意的是，丫頭除了連發美照，8日一早更放送出一張「長輩圖」，畫面中，只見她穿著連身高衩泳衣，好身材一覽無遺，不僅大挖深V，掉出超胸半球及事業線，泳裝胸前還有拉鍊設計，讓女星周曉涵看了不禁直呼，「想把拉鍊拉開」。

▲丫頭放送「長輩圖」。（圖／翻攝自丫頭臉書）



雖然丫頭自嘲「是不是很欠揍」，性感辣照仍大獲網友一致好評，不僅令郭書瑤讚嘆「Wow」，拐拐（許萌希）也留言，「好好看喔哈哈」同時也吸引大票粉絲狂喊，「太辣」、「夭壽喔」、「好犯規」、「身材好好哟」，在網路上掀起一陣熱烈討論。