霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛

記者劉宜庭／綜合報導

霍建華與林心如從相識多年的朋友變成戀人，2016年結婚後，育有2歲的女兒小海豚，一家三口幸福美滿，小倆口對於婚後生活極為低調，平時也鮮少有曬娃舉動。沒想到，他近來被目擊，帶著女兒現身吉隆坡機場，此趟似乎是為了探班正在馬來西亞拍戲的妻子，而父女間的超萌互動，也意外成為外界熱議焦點。

▲林心如和霍建華結婚2年多，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自林心如微博）



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林心如與馬來西亞監製王禮霖合作，拍攝性別議題新片《Miss Andy》，這也是她首次擔任主演電影監製。該片描述變性人與非法移工外勞，2個沒有人權、絕望的人相遇的故事，而林心如則飾演在馬來西亞的越南非法外勞，雖然不用學越南話，但口音是一大考驗，目前已在馬來西亞開拍。

▲林心如夫婦對於小海豚隱私極為保護，從未讓女兒公開露臉過。（圖／翻攝自林心如臉書、Instagram）

據馬來西亞媒體《光華日報》報導，霍建華8日中午被拍到現身吉隆坡機場，手上抱著2歲女兒小海豚，身旁還有助理及保安人員陪伴，準備辦理登機手續返回台灣。據悉，他此趟飛大馬的行程，應是為了探班忙拍新片的林心如。

畫面中，霍建華身穿深色T恤搭配牛仔褲，戴著口罩低調現身，在機場全程抱著小海豚，不時幫愛女整理頭髮，還頻頻逗著女兒玩，流露出滿滿父愛，與平時「老幹部」的冷酷模樣，形成強烈反差，父女間超有愛的溫馨互動，也意外成為眾人熱議焦點。