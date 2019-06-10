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賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

娛樂中心／綜合報導

在安迪病逝後，遺孀阿娥和一對兒女努力打起精神，繼續過生活，然而心中傷痛卻沒這麼容易放下。她日前帶著女兒林吟蔚一起上節目，當天恰好是賀一航生前最後一次錄影，更玄的是，結束工作後，一名化妝師衝上前告訴她「安迪來了」，一番話讓她和女兒瞬間淚崩。

▲賀一航生前最後錄影「安迪也來了」。（圖／翻攝自安迪臉書）

▲安迪2018年12月因食道癌過世。（圖／翻攝自安迪臉書）

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賀一航和白冰冰一同主持中視《我愛冰冰Show》，最後一次進棚錄影是5月9日，當時還和製作單位約好下次錄影時間是6月20日，隔幾天後他就以膽結石開刀為由請假，未料最後傳來因大腸癌病逝的噩耗，該次錄影也成了他的最後身影。

▲▼《我愛冰冰Show》收視慶功記者會,賀一航。（圖／記者李毓康攝）

▲賀一航3日因大腸癌驟逝。（圖／資料照／記者李毓康攝）

在賀一航最後一次錄影當天，安迪遺孀阿娥與女兒林吟蔚現身擔任嘉賓。據《中時》報導，當時一名有靈異體質的化妝師，原本可以在結束梳化工作後就離開，但當時心中覺得怪怪的，還有些不舒服，才決定走進攝影棚查看，一直等到錄影結束，便衝進化妝室，上前對阿娥說，剛剛看見安迪哥了。

▲▼賀一航最後錄影 。（圖／中視提供）

▲賀一航生前最後一次錄影。（圖／中視提供）

▲▼賀一航最後錄影 。（圖／中視提供）

▲賀一航最後錄影當天，阿娥（左6）與女兒林吟蔚（左5）現身擔任嘉賓。（圖／中視提供）

化妝師轉達，安迪似乎是想請人告訴妻女，他現在很好，剛剛也有在看她們表演，一番話讓阿娥和林吟蔚頓時痛哭。阿娥坦言，至今尚未走出傷痛，如今一想起安迪，雖然仍會淚崩，但日子還是要過下去，也擔心丈夫在天上看見她每天傷心樣子會走不開。

林吟蔚日前也因為不小心登出手機帳號，想起當時設定的「信任手機」，留的是父親安迪的號碼，「但你的號碼已經停用了。」也因為如此，她忍不住想起已逝父親，「我討厭你，就這樣把我丟下，我也討厭自己這麼想你。」

「我不知道要去哪裏，才可以找到你，雖然我知道我再也找不到你了，可是我也不想停在原地，你在哪裡，我真的好想你。」林吟蔚坦言，原以為自己已經好了，「結果，好像還是沒有。」文末，她更透露自己在機場大哭，讓不少粉絲心疼不已、紛紛留言希望她能早日走出傷痛。

▲林吟蔚想念安迪機場痛哭。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

▲林吟蔚日前因想念安迪在機場痛哭。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

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賀一航, 安迪, 阿娥, 林吟蔚, 我愛冰冰Show, 白冰冰

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