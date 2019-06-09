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快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

無尊表妹找到了！一位曾姓女子7日到東京迪士尼海洋樂園幫忙代購，當日晚上7點左右還在海洋樂園內，7點半左右開始音訊全無，也沒有回到家。相隔整整2天，如今終於傳來好消息，無尊向《ETtoday星光雲》記者表示，「妹妹找到了！」

▲迪士尼失蹤女孩（左）是藝人無尊的表妹。（圖／Launa Yang提供、翻攝自無尊臉書）

▲迪士尼失蹤女孩（左）是藝人無尊的表妹，所幸目前已經找到了。（圖／網友Launa Yang提供、翻攝自無尊臉書）

無尊9日傍晚才發文請外界幫忙協尋表妹，沒想到相隔短短約2個小時，就傳來了好消息。他透露，詳細情況自己還不是很了解，家人都還在了解狀況中，「還好人沒事，之後再問問我姑姑事情怎麼了，謝謝大家的關心。」

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另外，曾女的妹妹也向《ETtoday星光雲》表示，「目前就人有找到 ，外交部回覆人身安全，詳細情況我們也還在了解中，謝謝你們的幫忙。」

整件事情的來由，起源於曾女2天前疑似在日本失蹤，女網友Launa Yang 9日先在臉書某自助旅遊社團貼文尋人，文章也被轉PO至網路論壇PTT，文中表示「2019／06／07 曾小姐到東京迪士尼海洋樂園代購，入園時通常會戴著米妮髮箍，入園時拖著橘色20幾吋的行李箱，當日晚上7點左右還在海洋樂園內，大概晚上7點半左右開始音訊全無，住處在東京近郊，但直至現在也沒有回家」、「2019/06/08 已報警請警方協尋」。

貼文PO出後，引發許多人注意，一名自稱當事人的妹妹在晚間約6時回應，目前已經找到姐姐，無尊不久後也證實表妹找到了。另外，PO文女網友亦證實，並說初步了解，曾女是在迪士尼和人發生衝突，警察還在了解中。

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