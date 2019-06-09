《創造營2019》總決賽排名出爐！周震南奪C位　11人男團名稱曝光

記者劉宜庭／綜合報導

《創造營2019》總決賽排行出爐，11人男團正式組成，團名確定為「R.1.S.E」。經過多日以來的評比，該節目於8日播出總決賽，選出脫穎而出的前11名學員，而能夠以C位出道的冠軍寶座，則由擁有高人氣的周震南奪下。

▲周震南奪《創造營2019》冠軍，右為該節目發起人迪麗熱巴。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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《創造營2019》8日晚間播出總決賽，第1名到第11名正式出爐，依序為周震南、何洛洛、焉栩嘉、夏之光、姚琛、翟瀟聞、張顏齊、劉也、任豪、趙磊、趙讓，其中，周震南以3709萬的超高點讚數，奪得C位出道的資格，比第二名的1365萬票整整多了超過2倍，顯見人氣之高。

▲周震南奪冠。（圖／翻攝自騰訊視頻）

周震南外型高冷，不苟言笑，單眼皮成為一大特色，唱跳實力打從《明日之子》就有目共睹。如今奪下《創造營2019》冠軍，他眼眶數度泛淚，除了感謝父母、公司的栽培，同時也不忘感謝粉絲們的幫助，霸氣喊「我周震南，來這就是為了第一名！」他也放話表示，「我堅信，我們一定會開創新的男團標準！」

▲《創造營2019》前11名正式成團。（圖／翻攝自騰訊視頻）

至於11人男團名稱，則確定為「R.1.S.E」，代表著「RISE（上升）」，寓意為從地平線上升起，朝最強男團目標奮力奔跑。

▲團名確定為「R.1.S.E」。（圖／翻攝自微博／《創造營2019》）