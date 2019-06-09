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王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

記者韓景樺／綜合報導

「金曲歌王」王力宏睽違8年再度攻蛋，8、9日一連2天在台北小巨蛋舉行「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會，而演唱會到了尾聲，王力宏也走到貴賓席前大唱《愛的就是你》，不只大方向老婆獻吻，更cue陳建州（黑人）、范瑋琪（范范）夫婦親吻對方，讓黑人事後在IG開心大呼：「親到辣妹～」，閃瞎不少網友。

▲▼王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

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王力宏8日晚間的演唱會，吸引了不少藝人好友前來捧場，包含林宥嘉、庾澄慶（哈林）和黑范夫婦都是座上嘉賓。演唱會最後王力宏抱著吉他，深情獻唱《愛的就是你》，更緩步走向了老婆、好友們所在的貴賓席，大玩被指定者必須在鏡頭前「玩親親」的遊戲。

▲▼王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲王力宏走到貴賓席前指定對象玩親親，讓林宥嘉、哈林等人都笑瘋。（圖／翻攝自IG／陳建州）

而看到好友走到眼前指著自己，黑人夫妻倆當下對看一眼，但范范很快就轉開頭，還害羞地緊緊摀著臉，不願意露出嘴唇。沒想到黑人一邊小聲勸說、一邊趁機抓住老婆的手，眼看她整個人快要滑下座位，他一個俯身直接親上去，展現出老公的霸氣一面，讓一旁觀賞的眾人全嗨翻。

▲▼王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲▼王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲▼王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲黑人霸氣壓下身，成功親到范范，旁邊觀眾都笑瘋了。（圖／翻攝自IG／陳建州）

黑人事後對著鏡頭調皮眨眼，更把影片PO上IG，笑說：「力宏都直接走到面前指定了～只好配合范范半推半就的哪種接吻方式了！好久沒在公開場合接吻了...有點害臊！」更興奮大喊演唱會有意外的收穫，「親到辣妹」。

▲▼王力宏在演唱會上cue黑范夫婦玩親親。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲黑人事後在IG發文，並PO出吻范范的影片，閃瞎大票網友。（圖／翻攝自IG／陳建州）

不只網友們看完影片紛紛留言「范范害羞好可愛」、「瞧你得意的」，連「姐姐」謝金燕都大讚互動好暖，「我看了三次都邊看邊笑........這畫面都讓人戀愛了。」

▲▼網友看了黑范夫婦親親的影片紛紛留言。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲網友看了黑范夫婦親親的影片都笑了。（圖／翻攝自IG／陳建州）

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黑人, 陳建州, 范瑋琪, 范范, 王力宏

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