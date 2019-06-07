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孫儷鄧超結婚9週年…親曬「逆生長」證件照！　網一看驚呆了

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星孫儷在2010年嫁給演員老公鄧超，婚後陸續生下7歲兒子「等等」和5歲女兒「小花」，一家四口感情緊密又幸福。7日是夫妻倆的結婚9周年紀念日，她也特地PO出結婚時、結婚8年後拍攝的2張結婚證件照做為慶祝，不少人都驚嘆2人「一點都沒變」，更說越長越有夫妻臉。

▲▼孫儷和鄧超7日迎來結婚9周年紀念日。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲孫儷和鄧超7日迎來結婚9周年紀念日，左圖為夫妻倆9年前拍攝的結婚證件照。（圖／翻攝自微博／孫儷）

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孫儷和鄧超從2005年合作《幸福得像花兒一樣》結緣，曾坦言自己不相信愛情、是不婚主義者的孫儷，在鄧超苦追一年後終於被擄獲芳心，更因為見到鄧超對自己的真誠，而決定和他走入婚姻、生兒育女。

在2人結婚後的9年時間中，微博上不時可看見夫妻倆的幽默生活照，原本個性正經的孫儷似乎在老公的影響下，開始出現惡搞鬼臉照；而疼女兒的鄧超也不時被PO出塗指甲油、綁辮子的無奈奶爸照，和兒女間的對話、互動模式，更是經常笑翻大票網友。

▲▼鄧超和孫儷結婚9年了。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲▼鄧超和孫儷結婚9年了。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲孫儷常常配合鄧超拍鬼臉照。（圖／翻攝自微博／鄧超）

而7日是夫妻倆結婚9周年的大日子，孫儷一早就PO出夫妻倆在2010年登記結婚時拍攝的證件照，和另一張2018年時重新拍攝的近照。照片中，站在紅色背板前的2人都是短髮、都穿著白襯衫，臉上掛著的燦爛微笑也沒有太大改變，只是眉宇間多了幾分成熟穩重感。

▲▼孫儷和鄧超結婚9年了。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲孫儷和鄧超2018年時重新拍攝了證件照，凍齡美貌完全沒變。（圖／翻攝自微博／孫儷）

鄧超不久後也發了同樣的2張照片，更甜蜜寫下「媳婦，9周年快樂」，不少網友看了紛紛大讚2人結婚9年還是一樣幸福，希望日後也能看到夫妻倆持續秀恩愛的場面。但也有人驚訝於孫儷凍齡美貌，「孫女士是逆生長嗎」、「我震驚於孫老師過了10年一點容貌變化都沒有」，「9年了為什麼都沒變，還越來越美越來越帥了」。

▲▼鄧超和孫儷結婚9年了。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲▼孫儷和鄧超結婚9年了。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲鄧超和孫儷結婚9年了。（圖／翻攝自微博／鄧超、孫儷）

▲▼孫儷和鄧超結婚9年了。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲網友看了2人的證件照對比，誇讚孫儷一點都沒變，而且和鄧超越長越像。（圖／翻攝自微博／孫儷）

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