秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星秋瓷炫（추자현）曾搭檔男神彭于晏演出台劇《戀香》，2011年將事業重心轉往大陸的她，在2年前嫁給大陸男星于曉光，並在2018年6月誕下兒子「大海」。夫妻倆過去因工作忙碌遲遲未補辦婚宴，這次終於趁著為兒子辦周歲宴的機會，在首爾宴請親友，更邀來黃致列當婚禮歌手，場面浪漫又溫馨。

▲秋瓷炫和于曉光拍攝了多組婚紗照。（圖／翻攝自微博／時尚新娘COSMOBride、韓網／Wise Wedding）

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秋瓷炫因拍攝電視劇《鐵血英雄路》而與于曉光相識相戀，2人在2017年初登記結婚，隔年6月她在首爾誕下寶貝兒子「大海」，正式從人妻升格為人母。

婚後秋瓷炫依舊認真拍戲，于曉光也因為和老婆參加實境秀《同床異夢2》展現呆萌一面，而被封為「于可愛」，頻頻受邀參與綜藝，忙到沒時間補辦婚宴。

▲秋瓷炫和于曉光的婚紗照浪漫又優雅。（圖／翻攝自韓網／Wise Wedding）

在兒子即將滿週歲前，夫妻倆決定在舉辦週歲宴的同時補辦婚宴，29日在首爾正式宴請親友，舉行一場浪漫的婚禮。婚宴現場以鮮花妝點，于曉光穿著正式黑西裝，以中、韓文交雜，念完對愛妻的表白，更坦言：「因為你的溫柔想撩你，因為你的不完美愛上你。」讓身穿平口曳地白紗的秋瓷炫聽了溫柔一笑，在場嘉賓也紛紛給予祝福。

而婚宴現場，除了「OST女王」白智英外，因參加《我是歌手4》爆紅的男星黃致列也現身獻唱祝歌。他特別選了周杰倫的《告白氣球》，好嗓音讓眾人聽得如癡如醉，連新郎于曉光都忍不住用手打起拍子。

▲黃致列為秋瓷炫和于曉光的婚禮獻唱祝歌。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

►秋瓷炫和于曉光的首爾婚宴片段。