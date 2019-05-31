許維恩遛柯基穿超仙！　「墨鏡＋高跟鞋」優雅撥髮…下一秒GG了

記者韓景樺／綜合報導

藝人許維恩日前和二姐許菲菲合體為汽車拍攝廣告，姐妹倆的高顏值超吸睛，但配合演出的柯基犬歐妮更是眾人目光焦點。在廣告中看似優雅遛狗的她，近日卻分享了一段幕後花絮，原來柯基寶寶一度直接掙脫牽繩，跑給眾人追，讓許維恩笑說自己根本「給狗遛」。

▲許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

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許維恩家中三姐妹都擁有美人基因，不只43歲大姐許路兒神凍齡獲外媒報導，41歲的二姐許菲菲也是瓜子臉大眼正妹，白皙皮膚加上修長美腿，完全看不出已經是2個女兒的媽。

▲許維恩一家人都擁有超高顏值。（圖／翻攝自IG／許維恩）

姐妹倆在廣告中默契十足，但許維恩牽著的柯基寶寶卻一度不受控，導演一喊開機，柯基寶寶先是想往反方向走，好不容易被玩具拉回注意力，又往前衝得太快，讓本該停下腳步的許維恩差點被拖走，連許菲菲都忍不住笑場。

▲許維恩原本來牽著柯基寶寶，但下一秒就發生意外。（圖／翻攝自IG／許維恩）

第二次重新拍攝，想往鏡頭外走的柯基寶寶先是抬頭看了許維恩一眼，見她沒留意自己，立刻扭了扭脖子，直接掙脫牽繩往外跑，讓空抓著牽繩的許維恩看傻眼，一時間也顧不得優雅形象連忙追上去，略顯驚慌的反應讓現場頓時爆發一陣大笑。

▲許維恩和二姐許菲菲對話，柯基寶寶直接掙脫牽繩逃跑。（圖／翻攝自IG／許維恩）

事後許維恩也笑說，她牽的柯基寶寶是有個性的，「牠才是最時尚最驕傲的那個」。而網友們看了也大呼太可愛，「他（牠﹚項圈甩得很有態度」、「看10次笑10次」。

▲許維恩事後也笑說，原來柯基寶寶才是最時尚驕傲的那個。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▼許維恩為拍廣告遛狗的花絮。（圖／翻攝自IG／許維恩）

