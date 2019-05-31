ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許維恩遛柯基穿超仙！　「墨鏡＋高跟鞋」優雅撥髮…下一秒GG了

記者韓景樺／綜合報導

藝人許維恩日前和二姐許菲菲合體為汽車拍攝廣告，姐妹倆的高顏值超吸睛，但配合演出的柯基犬歐妮更是眾人目光焦點。在廣告中看似優雅遛狗的她，近日卻分享了一段幕後花絮，原來柯基寶寶一度直接掙脫牽繩，跑給眾人追，讓許維恩笑說自己根本「給狗遛」。

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

請繼續往下閱讀...

許維恩家中三姐妹都擁有美人基因，不只43歲大姐許路兒神凍齡獲外媒報導，41歲的二姐許菲菲也是瓜子臉大眼正妹，白皙皮膚加上修長美腿，完全看不出已經是2個女兒的媽。

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲許維恩一家人都擁有超高顏值。（圖／翻攝自IG／許維恩）

姐妹倆在廣告中默契十足，但許維恩牽著的柯基寶寶卻一度不受控，導演一喊開機，柯基寶寶先是想往反方向走，好不容易被玩具拉回注意力，又往前衝得太快，讓本該停下腳步的許維恩差點被拖走，連許菲菲都忍不住笑場。

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲許維恩原本來牽著柯基寶寶，但下一秒就發生意外。（圖／翻攝自IG／許維恩）

第二次重新拍攝，想往鏡頭外走的柯基寶寶先是抬頭看了許維恩一眼，見她沒留意自己，立刻扭了扭脖子，直接掙脫牽繩往外跑，讓空抓著牽繩的許維恩看傻眼，一時間也顧不得優雅形象連忙追上去，略顯驚慌的反應讓現場頓時爆發一陣大笑。

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲許維恩和二姐許菲菲對話，柯基寶寶直接掙脫牽繩逃跑。（圖／翻攝自IG／許維恩）

事後許維恩也笑說，她牽的柯基寶寶是有個性的，「牠才是最時尚最驕傲的那個」。而網友們看了也大呼太可愛，「他（牠﹚項圈甩得很有態度」、「看10次笑10次」。

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲▼許維恩和二姐許菲菲拍廣告，柯基犬在幕後花絮中很搶鏡。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▲許維恩事後也笑說，原來柯基寶寶才是最時尚驕傲的那個。（圖／翻攝自IG／許維恩）

▼許維恩為拍廣告遛狗的花絮。（圖／翻攝自IG／許維恩）

推薦閱讀

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

「崔鍾訓被關，你睡得安穩？」　李洪基霸氣連回3好：屎也拉得很順！

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許維恩, 許菲菲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊晴自爆暗戀籃球隊隊長　空窗5年媽拿照片逼「相親」
  2. 鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業
  3. 熊熊眼腫成核桃「瞬間不能呼吸」送急診　驚恐：我直接毀容！
  4. 獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情
  5. 獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點
  6. 崔鍾訓想放出來被拒絕！涉嫌2次集體性侵　法院判決：不會釋放
  7. 《楚喬傳》原作被法院判定抄襲！　賠償金額曝光…小說停售下架
  8. 獨家／郭雪芙首談孫其君　當藝人「要談戀愛好難」
  9. 李淳苦戀邵雨薇多年！癡情男子漢「友達以上，戀人未滿」
  10. 鄭可強《不愛情》MV女主角是她！　林怡廷羞喊：把男主角當成你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366