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結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

記者韓景樺／綜合報導

大陸網路紅人「PAPI醬」（本名：姜逸磊）擁有清新氣質和秀氣外表，口齒伶俐的她常透過微博分享搞笑又中肯的影片，擁有高達3千多萬粉絲關注。近日她上陸綜《拜託了冰箱》，透露獨特的婚姻觀和婆媳相處之道，讓不少網友大表贊同。

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲PAPI醬上《拜託了冰箱》談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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PAPI醬對許多事都具有獨特見解，對感情、婚姻觀也不例外，她過去為演員閨蜜焦俊艷上《我家那閨女》當嘉賓，就曾在節目中直言，女人別因為擔心被叫「大齡剩女」而走入婚姻，一定要找一個彼此喜歡的對象，「切忌病急亂投醫」，別為了結婚而結婚，中肯又直白的話戳中不少女性的心。

▲PAPI醬自爆從戀愛期間一直到結婚後，雙方親家都沒見過面。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲PAPI醬結婚5年，和老公都不打算辦婚禮或渡蜜月。（圖／翻攝自騰訊視頻）

而現實生活中，PAPI醬和同班同學「老胡」談了10年戀愛，也結婚達5年，當被主持人何炅問到是否陪老公回家過，PAPI醬很坦然地說：「還沒有。」不止過年期間「各回各家」，她更爆料2人從談戀愛到結婚，甚至到目前為止，「我們2家的親家也沒有見過」，讓在場嘉賓全聽傻眼。

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲PAPI醬自爆從戀愛期間一直到結婚後，雙方親家都沒見過面。（圖／翻攝自騰訊視頻）

PAPI醬認為，對彼此的父母來說，孩子都是最重要的，所以其實女婿、媳婦逢年過節要不要一起回家，也不是太關鍵的問題，「我們先去陪各自的父母比較好」，超中肯原因獲得不少網友讚賞。

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲PAPI醬連過年也是回自己家，獨特見解讓在場眾人都覺得驚訝。（圖／翻攝自騰訊視頻）

至於不少女性嫁人後會面對的婆媳問題，PAPI醬也說出媽媽的至理名言：「婆婆要把兒媳當成女兒，女孩要把婆婆當成婆婆。」意即婆婆應該把媳婦看成自己的女兒般對待，而媳婦不該把婆婆當成媽，「因為你所有的壞情緒都會對你媽展現，你會認為你媽給你做事是理所當然的，但婆婆不是」，更笑說自己只會把不好的情緒留給「尊貴的母親」。

▲▼PAPI醬上拜託了冰箱談婚姻觀和婆媳相處之道。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲PAPI醬認為不應該把婆婆當成媽，因為一不小心可能會把壞情緒帶給對方。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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