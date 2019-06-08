林采緹認對胡睿兒「有疙瘩」！　「沒人會在一起一輩子」…鬆口洩婚姻現況

記者韓景樺／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月誕下兒子「夏天」，但老公胡睿兒卻在她臨盆之際爆出夜店撿屍風波，之後更確定被判刑，讓不少人對她相當心疼。林采緹本人對此事倒是十分冷靜，7日透過IG回答粉絲提問時，也大方談及目前婚姻狀況，直言心裡沒疙瘩是騙人的，「但重點在於自己心態怎麼調整」。

▲林采緹和胡睿兒育有兒子「夏天」。（圖／翻攝自IG／林采緹）

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林采緹自生下「夏天」後，生活重心大多都放在工作和照顧兒子上，IG上也許久不見和老公的同框照，引發不少人對夫妻倆婚姻現況的好奇。日前胡睿兒為夜店撿屍案開庭現身，在接受媒體訪問時也坦承，老婆至今仍對他做錯事「懷恨在心」，他只能盡最大努力去彌補，希望能修補雙方的感情。

▲林采緹認了對老公犯錯的事仍有疙瘩。（圖／翻攝自IG／林采緹）

而林采緹7日在個人IG限時動態接受網友提問時，也不免被問到，若日後老公服刑出來，她是否會再給「夏天」爸爸一個機會？林采緹也坦率地回應：「他還沒進去，等他進去再說。」至於是否會和胡睿兒相守一輩子，林采緹也理性直白的說，「沒有人會讓我覺得是確定會在一起一輩子的」，似乎不願輕易給出答案。

▲林采緹對網友提問大方回答，更認為沒有人會在一起一輩子。（圖／翻攝自IG／林采緹）

不少人看她忙著為事業和孩子努力，紛紛讚她勇敢，更說她讓自己過得很棒值得佩服。對此，林采緹也認為，只有靠自己才是最實在的，無論何種狀況下都要「愛自己」，透露了滿滿的正能量。

▲林采緹坦言靠自己最實在。（圖／翻攝自IG／林采緹）

面對不少網友問她是否會考慮生二胎，林采緹直言暫時不想，更說之所以IG上久久沒看到和「把拔」的合照，是因為：「目前我不爽放！」完全不拐彎抹角的回答，也讓人看出她的真性情。

▲疼愛兒子的林采緹目前還沒有生二胎的計畫。（圖／翻攝自IG／林采緹）

有趣的是，有人直接透過IG問林采緹是否要接飯局，更說有客戶指定想和他吃頓飯，「5萬塊現金有興趣嗎」，讓林采緹打了個大大的「NO」，直接回絕。

▲有網友問林采緹要不要接飯局，還直接開出5萬的價碼，林采緹秒回絕。（圖／翻攝自IG／林采緹）