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小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

記者韓景樺／綜合報導

香港女星鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚近3年，近日2人帶張媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，家庭互動曝光後也意外成為熱議焦點。張倫碩在節目中先是和老婆爆發口角，又被說婚前婚後態度大不同，讓不少網友看不下去。而針對網上評論與老婆的「控訴」，他也終於親自一一回應了。

▲▼鍾麗緹和張倫碩近日接受媒體訪問。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲鍾麗緹和張倫碩上陸綜《我最愛的女人們》，夫妻互動話題性十足。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

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鍾麗緹和張倫碩近日接受媒體群訪，夫妻倆分別就網友好奇的重點進行回答。因鍾麗緹曾在節目中委屈透露，老公在婚前、婚後表現出的態度截然不同，讓她感到很難受。對此，張倫碩無奈表示，婚前溝通時可能會客套，但婚後的溝通大多是很直接的，「態度上有什麼變化，我覺得也是很正常」。他也直言，網友老是覺得2人間的狀態是「女尊男卑」，「他們（指網友）接受不了我們現在很平等，我覺得這不是我們的問題，是網友心態的問題」。

▲▼鍾麗緹張倫碩近日接受訪問。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲鍾麗緹在節目上提到老公婚後態度大轉變，讓她很難受。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

張倫碩也坦承，自己確實婚前婚後有變化，但嘴上說的話變少了，並不表示不關心對方。他現在理解了老婆會在經期時心情不好，「少惹她就過去了」，若老婆說話太直接、脾氣特別大的時候，「就別接話，你找個理由溜出去，這也是一種方式」。

而針對有網友認為，鍾麗緹是愛情至上的「戀愛腦」，她也直接反駁：「怎麼會是啊！」她認為愛帶給自己很多力量，不解網友為什麼會認為愛讓人變傻，「我哪裡是傻子呢？我真的不懂」。鍾麗緹強調，人生最重要的是愛與被愛，也認為網友太過理性，「可能她們沒有遇到真愛，所以我覺得她們有些可憐」。

有網友看了2人的回答後，為鍾麗緹感到不值：「果然愛情是盲目的，這女人已經到了自欺欺人的地步了」、「這麼優秀而強大的女人為什麼要為了男人委屈求全」，但有更多網友認為，每對夫妻有不同的相處模式，「戀愛和婚姻本就不一樣，冷暖自知吧」、「每個人的生活方式是不一樣的！你不能因為別人跟你想像中的不一樣就去指責別人的不對」、「生活是別人的，自己開心就好」。

▲▼鍾麗緹張倫碩近日接受訪問。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲看了2人的訪談內容，有網友認為「生活是別人的，自己開心就好」。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

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鍾麗緹, 張倫碩, 我最愛的女人們

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