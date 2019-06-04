IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星IU（李知恩）氣質清新甜美，又擁有高亢好歌喉，圈內不少藝人都是她的小粉絲。近日忙著拍新戲《德魯納酒店》的她，4日透過IG發文感謝前輩宋慧喬為自己送來應援餐車，豐盛菜色讓粉絲看了大呼「要瘋了」，直誇宋慧喬是關心後進、人美心善的仙女。

▲IU收到宋慧喬送來的驚喜應援餐車。（圖／翻攝自IG／IU）

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IU過去開演唱會時，宋仲基曾被目擊帶愛妻宋慧喬現身台下，讓事前渾然不知此事的IU又驚又喜。事後她上韓綜《認識的哥哥》提及此事，更坦言自己和宋宋CP並不認識，「他們真的是來看演唱會」。

IU說她原以為2人會在安可前就離開，沒想到夫妻倆竟坐到最後，連2次安可都看完，還傳訊息表示「演唱會看得很愉快」，讓身為後輩的她緊張又感動。

▲宋宋夫妻新婚時曾被目擊現身IU演唱會（圖／翻攝自JTBC、韓網）

而近日和呂珍九合作新戲《德魯納酒店》的IU，也在4日發IG認證了宋慧喬為自己準備的「應援餐車」，更雀躍寫下：「非常非常謝謝宋慧喬前輩的驚喜禮物。」只見綁著公主頭的IU穿上了粉膚色洋裝，整個人仙氣爆表，她開心和掛有自己照片的餐車合照，更PO出甜點、咖啡和韓式小吃的認證照，豐富程度讓粉絲都大呼羨慕。

不少人看到宋慧喬關心後輩的一面，直說她不只人美，連心地都很善良，更有人表示能看到2人互動很幸福，「是我最愛的女演員和最喜歡的女歌手」。

▲宋慧喬為IU送上應援餐車，韓式小吃看來超美味。（圖／翻攝自IG／IU）