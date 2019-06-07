52歲王祖賢站路邊被拍！　「吊帶褲＋白球鞋」神凍齡美貌網跪了：永遠的女神

記者韓景樺／綜合報導

7日適逢端午佳節，不少藝人紛紛透過社群網站分享吃粽子的應景照，「永遠的聶小倩」王祖賢也難得曬出近照。只見穿著俏皮吊帶褲配白球鞋的她站在路邊向旁邊張望，一頭烏黑秀髮隨意地披散在肩頭，即使不說話也透出一股女神的清新氣質，完全看不出已經52歲。

▲王祖賢7日應景發粽子文慶端午，美貌被讚依舊是女神。（圖／翻攝自IG／王祖賢）

王祖賢1987年因演出電影「倩女幽魂」的聶小倩一角走紅，清新脫俗的空靈氣質，更讓她成為不少人心中歷久不變的女神代表。雖然她在2004年息影移居加拿大，潛心修習佛法，但仍不時透過社群網站更新近況，和想念她的粉絲互動。

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▲王祖賢的全身照透出少女的俏麗感，一點都看不出52歲。（圖／翻攝自IG／王祖賢）

7日王祖賢也應景發文：「端午安康，阿彌陀佛，端午節和大家一起分享好吃的粽子。」不只送上粽子照，她也PO出穿著紅色條紋上衣和淺色的牛仔吊帶褲的美照。照片中的她皮膚依舊白皙，纖瘦身型和一頭烏黑亮麗的秀髮超吸睛，其中一張她站在路旁，微微踮腳探頭向旁邊張望的全身照，更是帶著滿滿的俏麗少女感，也讓網友紛紛認證，果然是永遠的凍齡女神，「你還是這麼的美」、「神仙姐姐，愛你三千年」。

▲王祖賢近照曝光，不少粉絲仍稱她是心中女神。（圖／翻攝自IG／王祖賢）