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蔡少芬老公「西班牙遭辣妹狂吻」：這是禮貌！　她看傻：為什麼不親我

記者韓景樺／綜合報導

香港女星蔡少芬和老公張晉結婚11年，育有2女的夫妻倆感情依舊甜蜜，近日更帶著張晉媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，展現真實的家庭互動。7日播出的節目中，3人前往西班牙旅行，一抵達機場張晉就被辣妹捧臉獻吻，看得一旁的蔡少芬大吃飛醋。

▲▼蔡少芬和張晉結婚11年。（圖／翻攝自芒果TV、微博／我最愛的女人們）

▲蔡少芬和張晉結婚11年，看到老公突然被親忍不住大吃飛醋。（圖／翻攝自芒果TV、微博／我最愛的女人們）

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3人剛飛抵西班牙，就見到節目組安排接機的西班牙美女，她一見到張晉就主動捧臉獻吻，還一連親了2次，左右臉頰都不放過，看得一旁的蔡少芬和張晉媽媽都當場傻眼。而張晉一脫身立刻回頭看向老婆，蔡少芬也似笑非笑地望著他臉上的唇印，話中帶著醋意的說：「哇！好舒服啊你。」讓跟在旁邊的張媽媽連忙上前「滅火」，用手幫兒子擦去臉頰邊的口紅印。

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲張晉被親臉之後，立刻回頭看向蔡少芬。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲擔心蔡少芬吃醋，張晉媽媽趕緊幫兒子擦掉唇印。（圖／翻攝自芒果TV）

一行人準備上車前往落腳處時，原本被安排和婆婆同坐後座的蔡少芬巧妙和老公換了位子，要他去後座「照顧媽媽」，機智地「隔離」了張晉和西班牙辣妹的近距離接觸。而上車後蔡少芬也笑問老公被親的感覺如何，張晉先說自己很意外，「但這是他們的文化」，讓她小聲解釋其實無所謂，但既然是入鄉隨俗應該要公平，「為什麼只親男的呢」，讓張晉瞬間辭窮，只能再次重覆：「也可能是他們的文化吧！」，無法反駁的的理由，成功逗笑了媽媽和老婆。

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲蔡少芬巧妙和老公換位子，自己和辣妹坐前座。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲張晉認為自己被親可能只是一種文化，讓蔡少芬和張媽媽同時大笑。（圖／翻攝自芒果TV）

在旁全程目睹的張媽媽被問到兒子被親的事，也小聲地說：「我覺得不要吧！」更說自己第一時間就幫忙把唇印擦掉，聽得身旁的張晉趕緊又解釋起來，「人家這是禮貌」，想不到立刻被媽媽吐槽：「禮貌也不太好。」展現了真實的母子互動。

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼張晉和蔡少芬帶張媽媽到西班牙旅行。（圖／翻攝自芒果TV）

▲張晉和媽媽的母子對話超真實。（圖／翻攝自芒果TV）

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