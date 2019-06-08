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死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

記者林映妤／綜合報導

迪士尼去年以713億美金收購21世紀福斯，今年3月終於正式整併，福斯旗下的《X戰警》、《死侍》、《驚奇4超人》等都版權也都會回歸漫威，但「死侍」如此限制級的角色到底要怎麼回歸MCU（漫威宇宙）呢？有傳言他將獨立於MCU之外，外媒也揣測他若要加入MCU，關鍵就在《蜘蛛人：離家日》！

根據《ScreenRant》報導，雖然《死侍》的「第四面牆」可以用來解釋他為何出現在MCU，但《蜘蛛人：離家日》中的某個關鍵元素，才可能是他回歸的管道。

▲▼死侍驚爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威。（圖／翻攝自網路）

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▲死侍回歸MCU，關鍵就在《蜘蛛人：離家日》。（圖／翻攝自網路）

還記得《蜘蛛人：離家日》預告中，神盾局長尼克福瑞向小蜘蛛介紹新角色「神秘法師」，「這是貝克先生。我的世界需要你這樣的人。貝克不是來自於我們的地球，彈指事件撕裂了時空。」也就是說，「多重宇宙」將會是《蜘蛛人：離家日》的關鍵。

彈指事件撕裂了時空，如果可以將神秘法師與元素眾帶來蜘蛛人所在的宇宙，那麼要將死侍帶到MCU也絕非難事。不過迪士尼現在的考量，大概不是死侍要如何過來，而是限制級的死侍是否能與普遍級的MCU共處，若死侍出現在MCU，又要讓他不失原本的趣味與特色？

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關鍵字

死侍, 蜘蛛人, 漫威, 福斯, 迪士尼

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