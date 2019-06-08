ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

記者林映妤／專訪

邵翔、小蠻穩定交往6年，今年初還共同誕生「愛的結晶」，成立「相親相愛工作室」，於公於私都更加分不開。邵翔接受《ETtoday》專訪，透露2人相愛6年的相處點滴與恩愛秘訣，能臉不紅氣不喘地說：「她的世界裡最重要的就是我。」的男人，就只有他吧！

▲▼《阿虎》邵翔專訪。（圖／記者張一中攝）

▲邵翔坦言，小蠻的世界常以他做為中心。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

她的世界就是以我為中心

小蠻4月底陪他上《綜藝玩很大》，邵翔苦笑透露小蠻身體不好，玩遊戲過程總需要多花一點心思照顧女友，「不過我習慣了，像是平常她懶得帶外套，沒關係，就我帶。」別人眼中小蠻是個挺幹練又聰明的女人，邵翔卻是她的「死穴」，「她有些地方很精明，有時很ㄎㄧㄤ，有我在她就會ㄎㄧㄤ，因為她的世界就是以我為中心。」

小蠻常為他打點服裝，某次2人要出席活動，她在試衣間為邵翔挑選戰服，經紀人一走進來說時間到了，只見小蠻開心地說：「全部搞定了！」結果她只搞定男友，卻完全忘了要替自己挑衣服，「她把心思全放在我身上，然後忘了自己，因為她的世界裡最重要的就是我。」

▲小蠻邵翔合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

▲邵翔、小蠻合組工作室，於公於私都分不開 。（圖／相親相愛工作室提供）

女孩需要哄，不吵隔夜架

但同居難免也有爭執，邵翔坦言小蠻的潔癖曾把他搞瘋，2人對整潔的標準不一，水喝完空杯放在桌上都不行，「我們最常為了這種小事吵架。我水才喝一半放在桌上就離開，回來後我說我的水呢？她就說，我收走了，你放在那我以為你不喝了。但我只是離開現場一下耶！」

其實2人交往才一個月蜜月期就過了，之後幾乎是天天大吵，雙方態度都算強硬，也不懂各退一步，「她生氣超、可、怕！很兇，兇到我覺得我們不是情侶，是敵人的感覺。她生氣會冷處理，完全不理我，講話還會很低沉，聲音會變！平常講話明明很高頻、很可愛的…但吵架時就會發出低吼聲，很沙啞。我心想何必這樣呢？幹嘛這麼兇？我是做了什麼天大壞事？」

某次劇組想幫邵翔慶生，騙他當天有媒體探班，一定要出席，但那天沒他的戲份，邵翔覺得自己也不是主角，想穿得簡簡單單就去現場，深知是慶生活動的小蠻在旁碎碎念，要他不能以「流浪漢」風格出現，結果一叮嚀，2人又吵起來。

「我負氣離家，到現場才發現整個局是為了我而設的，她只是為了要我好看一點出場。」但當下雙方都氣，又拉不下面子，場面有些尷尬。後來聚餐時有道螃蟹料理，經紀人拿了隻蟹腳給邵翔，邵翔卻第一時間反應，將蟹腳放入小蠻盤中，默默嘀咕：「這小蠻愛吃的。」小蠻馬上心軟：「可是只剩一隻…」，他又說：「沒關係，你喜歡吃多吃一點。」女友立刻綻放笑容，瞬間就和好了。

邵翔發現，天蠍座的小蠻外表兇悍，內心卻是個小女孩，「小女孩是需要安慰的，她只是外表裝出堅強、勇猛，其實需要人哄、需要安全感。」她很直接、好懂，有心事不會故意不說，就算兇，也是大剌剌的。

▲▼小蠻、邵翔 。（圖／翻攝自小蠻、邵翔臉書）

▲邵翔、小蠻就算吵架也默默為對方著想 。（圖／翻攝自IG／小蠻）

感謝你出現在我的生命中

「我生日時她送我一個超級厲害的禮物！」邵翔開心拿出手機裡的照片，是支美國原廠的筋膜放鬆按摩棒，要價3、4萬。他笑說，因為重訓後肌肉需要放鬆，他心底一直很想要，結果小蠻默默得知，所以自己拆禮物的時候，感動到不行。

倒不是因為價格，而是用心觀察對方所需。2人之前曾送過對方名牌皮夾、Mac pro之類昂貴的禮物，但其實送不進心坎，因為對自己來說「好」的禮物，卻不一定是對方要的。

「去年她生日，我就送她《美女與野獸》的玫瑰永生花透明音樂盒，打開會有《美女與野獸》的音樂，我心想她這麼喜歡《美女與野獸》的玫瑰，這下中了吧？結果她超喜歡的！」邵翔笑說，這等功力絕對需要幾年時間「磨練」，記得逛街時在心底偷偷做筆記，就能投其所好。

▲▼《阿虎》邵翔專訪。（圖／記者張一中攝）

▲邵翔和小蠻交往一年就認定對方了 。（圖／記者張一中攝）

到底如何維持6年多的感情不會散？邵翔說，第一個是「雙方都有想要走下去的心」；第二是「給對方安全感跟信任」，「就算吵架了，我們還是會走下去，克服所有難關和情緒，彼此都願意提升自己、經營感情，如果沒意願磨合，就分了啊。」

2人也很愛寫卡片給對方，有些平時不好意思講的話都能毫不肉麻地盡情展現，「我知道你常常為了我犧牲…」、「我真的很感謝你出現在我的生命裡」等等。

就算交往後蜜月期只有一個月又怎樣？邵翔笑說，自己很幸運，更願意花一輩子和小蠻磨合，因為他已經打心底認定這是最想要的對象，就算2人不完美，但他們願意牽手往更好的未來前進。

推薦閱讀

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邵翔, 小蠻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡少芬老公「西班牙遭辣妹狂吻」：這是禮貌！　她看傻：為什麼不親我
  2. 風光入圍！謝震廷期望抱4座金曲獎盃：發揮影響力回饋社會
  3. 氣！徐乃麟扯入豪宅詐賭　預告再開第二場記者會
  4. 彭于晏「野放綠蠵龜」畫面帥炸！　愛心呼籲：一起愛護海洋
  5. 獨家／阿福HowHow浪漫絕美婚禮曝光！　張小燕溫馨證婚
  6. 鍾瑶寧胖20公斤也不「交換愛情」　修杰楷神回這句全笑噴
  7. 專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥
  8. 西野翔宣布引退！　突斷15年AV生涯「最後企劃」親選最強男優
  9. Dara為他上節目！承認「暗戀殷志源22年」　男方親口回應了
  10. 吳念軒拍「人工呼吸」超緊張　李佳豫狂笑：還太嫩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366