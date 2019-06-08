專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

記者林映妤／專訪

邵翔、小蠻穩定交往6年，今年初還共同誕生「愛的結晶」，成立「相親相愛工作室」，於公於私都更加分不開。邵翔接受《ETtoday》專訪，透露2人相愛6年的相處點滴與恩愛秘訣，能臉不紅氣不喘地說：「她的世界裡最重要的就是我。」的男人，就只有他吧！

▲邵翔坦言，小蠻的世界常以他做為中心。（圖／記者張一中攝）

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她的世界就是以我為中心

小蠻4月底陪他上《綜藝玩很大》，邵翔苦笑透露小蠻身體不好，玩遊戲過程總需要多花一點心思照顧女友，「不過我習慣了，像是平常她懶得帶外套，沒關係，就我帶。」別人眼中小蠻是個挺幹練又聰明的女人，邵翔卻是她的「死穴」，「她有些地方很精明，有時很ㄎㄧㄤ，有我在她就會ㄎㄧㄤ，因為她的世界就是以我為中心。」

小蠻常為他打點服裝，某次2人要出席活動，她在試衣間為邵翔挑選戰服，經紀人一走進來說時間到了，只見小蠻開心地說：「全部搞定了！」結果她只搞定男友，卻完全忘了要替自己挑衣服，「她把心思全放在我身上，然後忘了自己，因為她的世界裡最重要的就是我。」

▲邵翔、小蠻合組工作室，於公於私都分不開 。（圖／相親相愛工作室提供）

女孩需要哄，不吵隔夜架

但同居難免也有爭執，邵翔坦言小蠻的潔癖曾把他搞瘋，2人對整潔的標準不一，水喝完空杯放在桌上都不行，「我們最常為了這種小事吵架。我水才喝一半放在桌上就離開，回來後我說我的水呢？她就說，我收走了，你放在那我以為你不喝了。但我只是離開現場一下耶！」

其實2人交往才一個月蜜月期就過了，之後幾乎是天天大吵，雙方態度都算強硬，也不懂各退一步，「她生氣超、可、怕！很兇，兇到我覺得我們不是情侶，是敵人的感覺。她生氣會冷處理，完全不理我，講話還會很低沉，聲音會變！平常講話明明很高頻、很可愛的…但吵架時就會發出低吼聲，很沙啞。我心想何必這樣呢？幹嘛這麼兇？我是做了什麼天大壞事？」

某次劇組想幫邵翔慶生，騙他當天有媒體探班，一定要出席，但那天沒他的戲份，邵翔覺得自己也不是主角，想穿得簡簡單單就去現場，深知是慶生活動的小蠻在旁碎碎念，要他不能以「流浪漢」風格出現，結果一叮嚀，2人又吵起來。

「我負氣離家，到現場才發現整個局是為了我而設的，她只是為了要我好看一點出場。」但當下雙方都氣，又拉不下面子，場面有些尷尬。後來聚餐時有道螃蟹料理，經紀人拿了隻蟹腳給邵翔，邵翔卻第一時間反應，將蟹腳放入小蠻盤中，默默嘀咕：「這小蠻愛吃的。」小蠻馬上心軟：「可是只剩一隻…」，他又說：「沒關係，你喜歡吃多吃一點。」女友立刻綻放笑容，瞬間就和好了。

邵翔發現，天蠍座的小蠻外表兇悍，內心卻是個小女孩，「小女孩是需要安慰的，她只是外表裝出堅強、勇猛，其實需要人哄、需要安全感。」她很直接、好懂，有心事不會故意不說，就算兇，也是大剌剌的。

▲邵翔、小蠻就算吵架也默默為對方著想 。（圖／翻攝自IG／小蠻）

感謝你出現在我的生命中

「我生日時她送我一個超級厲害的禮物！」邵翔開心拿出手機裡的照片，是支美國原廠的筋膜放鬆按摩棒，要價3、4萬。他笑說，因為重訓後肌肉需要放鬆，他心底一直很想要，結果小蠻默默得知，所以自己拆禮物的時候，感動到不行。

倒不是因為價格，而是用心觀察對方所需。2人之前曾送過對方名牌皮夾、Mac pro之類昂貴的禮物，但其實送不進心坎，因為對自己來說「好」的禮物，卻不一定是對方要的。

「去年她生日，我就送她《美女與野獸》的玫瑰永生花透明音樂盒，打開會有《美女與野獸》的音樂，我心想她這麼喜歡《美女與野獸》的玫瑰，這下中了吧？結果她超喜歡的！」邵翔笑說，這等功力絕對需要幾年時間「磨練」，記得逛街時在心底偷偷做筆記，就能投其所好。

▲邵翔和小蠻交往一年就認定對方了 。（圖／記者張一中攝）

到底如何維持6年多的感情不會散？邵翔說，第一個是「雙方都有想要走下去的心」；第二是「給對方安全感跟信任」，「就算吵架了，我們還是會走下去，克服所有難關和情緒，彼此都願意提升自己、經營感情，如果沒意願磨合，就分了啊。」

2人也很愛寫卡片給對方，有些平時不好意思講的話都能毫不肉麻地盡情展現，「我知道你常常為了我犧牲…」、「我真的很感謝你出現在我的生命裡」等等。

就算交往後蜜月期只有一個月又怎樣？邵翔笑說，自己很幸運，更願意花一輩子和小蠻磨合，因為他已經打心底認定這是最想要的對象，就算2人不完美，但他們願意牽手往更好的未來前進。