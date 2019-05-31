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羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

▲▼「新任蝙蝠俠」史上最年輕！《暮光》羅伯派汀森是DC首選。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯派汀森確定是新一任蝙蝠俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

羅伯派汀森（Robert Pattinson）確定成為新一任「蝙蝠俠」！根據《Deadline》報導，華納兄弟影業證實了由《猩球崛起》第2、3集導演麥特李維斯（Matt Reeves）執掌的《蝙蝠俠》新版三部曲男主角是以《哈利波特》、《暮光之城》走紅全球的羅伯派汀森。

早在5月初，華納兄弟影業就將新版《蝙蝠俠》人選鎖定在羅伯派汀森與《X戰警》、《瘋狂麥斯：憤怒道》的尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）二選一，但羅伯派汀森一直以來都是華納的首選，他5月中帶著新片《燈塔》出席坎城影展時，就被問到有關蝙蝠俠新人選的問題，但他一直語帶保留，僅說「我只回答電影相關問題」，如今結果出爐並不意外。

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▲▼尼可拉斯霍特。（圖／翻攝自IG／Nicholas Hoult）

▲尼可拉斯霍特原本是華納另一人選。（圖／翻攝自IG／Nicholas Hoult）

其實羅伯派汀森除了《哈利波特》、《暮光之城》外，近年演出《失速夜狂奔》、《夢遊大都會》等獨立製片電影也都大獲好評，可說是外型、演技、商業與藝術兼具的明星。

《蝙蝠俠》現在證實會有三部曲，羅伯派汀森的版本將和班艾佛列克（Ben Affleck）的完全不同，年紀設定約在30出頭，第一部預計2021年上映。

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