刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

記者林映妤／台北報導

香港4大實力派影帝梁家輝、古天樂、任達華及林家棟主演火爆警匪動作電影《追龍II：賊王》6日在香港舉行首映會並釋出終極版預告。古天樂在片中依舊帥氣，但化身最慘臥底，屢遭刑求、打迷藥，甚至被製作成人體炸彈拿贖金，有夠苦命！

▲▼《追龍II：賊王》首映會，王晶、梁家輝、古天樂及林家棟等人。（圖／華映提供）

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古天樂片中被長官任達華一句話便派去當臥底，負責打探世紀悍匪梁家輝的下一個綁架目標。但為了進入最強犯罪集團，他得面對梁家輝疑心病極重的狀況，慘遭嚴刑逼供，甚至被林家棟演的博士一角大打迷藥套話，還全身綁上炸彈去要贖金！

▲▼《追龍II：賊王》古天樂堪稱最苦情臥底。（圖／華映提供）

導演王晶笑說：「看別人的臥底角色都很帥，很神勇，但古天樂這回是充滿考驗，一路吃苦，被梁家輝虐得很慘，可說是最苦命的臥底了。」



有一場古天樂要解除身上彈炸的戲，成為演技大考驗，被時間和生命逼出了緊張的眼淚，古天樂演得辛苦，讓另一位導演關智耀讚美他展現好演技，「古天樂落淚的戲掌握得很好，他的演出給了我很大的驚喜和感動。」梁家輝也認同，「他掉下的那顆淚水，真的很牽動人心，連我也看著都覺得心疼了！」



《追龍》系列從上回70年代的風格，轉到第2集的90年代，全片以「追緝龍志強」為主軸。上次的雙雄對決升級到這回4大影帝，正邪兩大勢力的對戰，片中飛車、槍戰更具現代感，節奏更為強勁，火爆刺激程度更上層樓！電影6月12日上映。

▲▼《追龍II：賊王》古天樂聽命於任達華，擔任臥底卻慘事連連。（圖／華映提供）