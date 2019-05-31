ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

記者林映妤／台北報導

陳妤今年因《我們與惡的距離》爆紅，31日《ETtoday》獨家報導她其實曾在大學時期談過一段女女戀。她大方坦承：「在感情裡，性別不是我考慮的點。我有過一任女朋友，但現任的狀況大家也都知道了，不希望因為我而帶給別人困擾或是傷害。」而她現任大4歲的圈外男友也知道她過往情史。

►►獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「全系都知」：性別不是我考慮的點

陳妤在《與惡》播出後人氣上升，感情世界也受到關注。她4月受訪公開目前有個交往2年多，大她4歲的男友，雖然不會公開放閃，但2人感情低調穩定。對於大學時期女女戀公開，陳妤經紀人也表示，陳妤男友一直都知道此事，不影響2人交往。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳妤。（圖／翻攝自臉書／陳妤）

▲陳妤男友一直都知道她過往戀情。（圖／翻攝自臉書／陳妤）

陳妤就讀文化戲劇系時，曾和一位學姐交往長達2年，但其實這不是個「秘密」，系上許多同學都有耳聞，而現在該名學姐則是位劇場導演。

對此她透過經紀人大方承認：「在感情裡，性別不是我考慮的點。我有過一任女朋友，但現任的狀況大家也都知道了，不希望因為我而帶給別人困擾或是傷害。感情對我來說是很私密的事，希望大家把重點放在我的表演工作上，但也很謝謝大家關心，我會努力做一個好演員。」態度非常坦蕩。

▲▼專訪 陳妤。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳妤氣質中性，可帥可美。（圖／記者張一中攝／翻攝自IG／陳妤）

▲▼ 陳妤 。（圖／翻攝自Instagram／exploreryu）

2017年陳妤曾以《戀愛沙塵暴》奪下金鐘新進演員獎，今年《與惡》爆紅，她中性氣質更受到大家歡迎。今年5月17日國際不再恐同日，她在臉書上發文：「我對我的性別氣質很自在。但這背後其實花了不少時間，也跟爸媽討論過非常、非常多次。今天過後還會有很多很多要討論、要教育的，繼續、一起加油！」

許多網友留言：「拜託你千萬不要是女同志，這樣我會忍不住想跟你求婚的」、「這樣的氣質很好，喜歡自己最重要」，她力挺同志的態度也獲得網友一片讚好。

推薦閱讀

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

「崔鍾訓被關，你睡得安穩？」　李洪基霸氣連回3好：屎也拉得很順！

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳妤, 我們與惡的距離

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊晴自爆暗戀籃球隊隊長　空窗5年媽拿照片逼「相親」
  2. 鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業
  3. 熊熊眼腫成核桃「瞬間不能呼吸」送急診　驚恐：我直接毀容！
  4. 獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情
  5. 獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點
  6. 崔鍾訓想放出來被拒絕！涉嫌2次集體性侵　法院判決：不會釋放
  7. 《楚喬傳》原作被法院判定抄襲！　賠償金額曝光…小說停售下架
  8. 獨家／郭雪芙首談孫其君　當藝人「要談戀愛好難」
  9. 李淳苦戀邵雨薇多年！癡情男子漢「友達以上，戀人未滿」
  10. 鄭可強《不愛情》MV女主角是她！　林怡廷羞喊：把男主角當成你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366