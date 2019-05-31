獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

記者林映妤／台北報導

陳妤今年因《我們與惡的距離》爆紅，31日《ETtoday》獨家報導她其實曾在大學時期談過一段女女戀。她大方坦承：「在感情裡，性別不是我考慮的點。我有過一任女朋友，但現任的狀況大家也都知道了，不希望因為我而帶給別人困擾或是傷害。」而她現任大4歲的圈外男友也知道她過往情史。

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陳妤在《與惡》播出後人氣上升，感情世界也受到關注。她4月受訪公開目前有個交往2年多，大她4歲的男友，雖然不會公開放閃，但2人感情低調穩定。對於大學時期女女戀公開，陳妤經紀人也表示，陳妤男友一直都知道此事，不影響2人交往。

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▲陳妤男友一直都知道她過往戀情。（圖／翻攝自臉書／陳妤）

陳妤就讀文化戲劇系時，曾和一位學姐交往長達2年，但其實這不是個「秘密」，系上許多同學都有耳聞，而現在該名學姐則是位劇場導演。

對此她透過經紀人大方承認：「在感情裡，性別不是我考慮的點。我有過一任女朋友，但現任的狀況大家也都知道了，不希望因為我而帶給別人困擾或是傷害。感情對我來說是很私密的事，希望大家把重點放在我的表演工作上，但也很謝謝大家關心，我會努力做一個好演員。」態度非常坦蕩。

▲▼陳妤氣質中性，可帥可美。（圖／記者張一中攝／翻攝自IG／陳妤）

2017年陳妤曾以《戀愛沙塵暴》奪下金鐘新進演員獎，今年《與惡》爆紅，她中性氣質更受到大家歡迎。今年5月17日國際不再恐同日，她在臉書上發文：「我對我的性別氣質很自在。但這背後其實花了不少時間，也跟爸媽討論過非常、非常多次。今天過後還會有很多很多要討論、要教育的，繼續、一起加油！」

許多網友留言：「拜託你千萬不要是女同志，這樣我會忍不住想跟你求婚的」、「這樣的氣質很好，喜歡自己最重要」，她力挺同志的態度也獲得網友一片讚好。