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《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

▲▼莉莉柯林斯是演出《白雪公主》真人版網友心中最佳人選。（圖／翻攝自微博）

▲莉莉柯林斯是演出《白雪公主》真人版網友心中最佳人選。（圖／翻攝自微博）

記者林映妤／綜合報導

迪士尼《白雪公主》真人版導演確定是《戀夏500日》馬克偉柏（Marc Webb），許多網友好奇到底誰會來詮釋這位經典公主？昨（31日）導演消息釋出後，微博上掀起熱議，原來這位女星最受大家歡迎，幾乎是一致得到網友的認可！

《白雪公主》從2016年就傳出要翻拍真人版，但遲遲沒有下文，近期決定由馬克偉柏執導，電影進度算是有了大躍進，但演出人選尚未公布，於是大家翻出過往《白雪公主》題材拍攝過的電影，像是2012年的《魔鏡，魔鏡》以及《公主與狩獵者》，其中尤以莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的《魔鏡，魔鏡》最受大家喜愛。

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▲▼莉莉柯林斯是演出《白雪公主》真人版網友心中最佳人選。（圖／翻攝自微博）

▲▼莉莉柯林斯2012年《魔鏡，魔鏡》增添幽默搞笑的喜劇元素深受歡迎。（圖／翻攝自微博）

▲▼莉莉柯林斯是演出《白雪公主》真人版網友心中最佳人選。（圖／翻攝自微博）

昨「莉莉柯林斯演的白雪公主」一度飆上熱搜，近萬條微博翻出她在《魔鏡，魔鏡》的扮相，無論是穿著黃色斗篷或是藍色禮服、純白禮服，吃下蘋果或與鳥兒互動的模樣，活脫脫就是白雪公主的不二人選，網友紛紛留言「是童話裡走出來的公主本人了」、「網路上呼聲最高的版本就是她」、「要是選她就好了，心目中最美公主就是她」！

現今30歲的莉莉柯林斯出道時以知名音樂人菲爾柯林斯（Phil Collins）之女受關注，她以一雙靈巧的濃眉大眼最令觀眾印象深刻，後來演出《魔鏡，魔鏡》、《真愛繞圈圈》等電影備受歡迎，最近她和柴克艾弗隆（Zac Efron）共同演出的《極惡人魔》即將上映，演藝之路一片看好。

▲▼莉莉柯林斯是演出《白雪公主》真人版網友心中最佳人選。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友認為莉莉柯林斯根本就是從童話中走出來的公主。（圖／翻攝自微博）

▲▼莉莉柯林斯是演出《白雪公主》真人版網友心中最佳人選。（圖／翻攝自微博）

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白雪公主, 迪士尼, 馬克偉伯

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