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【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

記者林映妤／綜合報導

《X戰警》20周年，將在《X戰警：黑鳳凰》畫下全系列句點。這部橫跨20年的系列作品主軸在於變種人與人類之間到底如何自處、對立或包容，表面上談的是「變種人」，但漫畫、電影題材卻包藏著種族與性向的隱喻。《ETtoday》整理了《X戰警》電影呈現出現實社會面貌的5大困境，才發現這部作品走得這麼前面！

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《X戰警》系列裡最讓人津津樂道的，無非是X教授與萬磁王「相愛相殺」的情誼，但除了角色有曖昧「基情」，其實《X戰警》系列的片場也有著相較其他電影來說「高密度」的同志演員。

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▲▼《X戰警》系列同志演員。（圖／達志影像／資料照／劇照）

▲《X戰警》系列導演布萊恩辛格（左起）、伊恩麥克連、艾倫佩姬、特洛伊希文。（圖／達志影像／資料照／劇照）

如《X戰警》1、2集導演布萊恩辛格（Bryan Singer）是名公開的雙性戀者；老年萬磁王伊恩麥克連（Ian McKellen）早在1988年就出櫃，也是倫敦同志驕傲大遊行的旗手；「幻影貓」艾倫佩姬（Ellen Page）2014年出櫃；「少年金鋼狼」特洛伊希文（Troye Sivan）2015年也在YouTube上大方宣布「I'm GAY！」

《X戰警》戲裡戲外都大力支持同志，其實該系列在美國學者的文化研究中，也是部「隱喻同性戀群體」的漫畫讀物，而在暗喻同志之前，「變種人」議題也曾被認為是影射種族議題。

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在《X戰警》誕生的60年代，正是黑人運動進行最激烈的時候，同樣為了變種人著想卻有著不同理念的X教授與萬磁王，被指是影射理想主義的馬丁路德金恩（Martin Luther King）和暴力主張的黑人領袖麥爾坎X（Malcolm X）。

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

▲▼《X戰警》北極星和同性戀人凱爾同婚。（圖／翻攝自網路）

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

隨著時代潮流演變，同志權益興起，「變種人」也越來越被認為是影射同志族群。2009年漫威漫畫直接讓變種人北極星（Northstar）出櫃，2012年更讓他和同性戀人凱爾（Kyle）結婚，2人舉辦了一場盛大的同志婚禮，所有英雄都參加了！2015年漫畫裡變種人冰人（Iceman）也被琴葛雷的讀心術發現他是同志的事實，讓在《X戰警》中飾演冰人，暗喻同志身分的肖恩阿什莫（Shawn Ashmore）也超開心！

以下整理了《X戰警》系列電影中，暗喻同志情節的5大困境。

一、人類打壓歧視變種人

《X戰警》第一集裡，對大部分人類而言，變種人只是一群不懷好意的「異類」，兩方數量相比之下，有著天賦的變種人反而成為遭人類歧視、產生爭議的一方，他們所引發的權利鬥爭也持續數十年。

片中2002年美國參議員勞勃凱利提出了《變種人註冊法案》，此法案強迫所有變種人公開身份和能力，使這群活在黑暗中的族群不得不面臨人類的歧視與欺凌。

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

▲《變種人註冊法案》充滿歧視。（圖／翻攝自網路）

歷史上不乏「剿滅」同性戀者的殘忍態度，如希特勒在第三帝國時期大肆捕捉同性戀者，將他們關押在集中營進行名為研究實為折磨的酷刑。《X戰警》中，金鋼狼被抓住進行「變種人實驗」，萬磁王童年時期父母被納粹殺害，他自己也遭遇納粹虐待，這些變種人的遭遇就宛如歷史上這些「性少數派」所受到的待遇與歧視。

二、變種人的家庭悲劇、親情危機

變種人面對的不只是社會壓力和政府鉗制下的邊緣感、無安全感，最難過的是，連家人都對他們抱持著「否定」的態度。《X戰警2》中，冰人的父母發現兒子是變種人的秘密，然而卻對他無法包容與理解，冰人的母親甚至問：「你難道不能把自己當成正常人嗎？」哥哥後來上樓打電話報警，他的父親更認為兒子「生病」了，先是送去給X教授無法改變，就索性把兒子變成武器，準備消滅所有變種人。

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

▲冰人吐出秘密，暗喻同志出櫃。（圖／翻攝自網路）

這段冰人與父母之間的衝突，普遍被認為是同性戀者向家人出櫃的隱喻，然而早期大部分的家長對同性戀兒女抱持恐懼、反對的心態，也透過《X戰警》表露無遺。

三、變種人的自我認知

《X戰警：最後戰役》中，變種人天使躲到浴室，驚慌地用剪刀剪掉背上的翅膀時，被他的父親發現。天使的父親認為兒子的變種基因是疾病，後來便研究出「解藥」勸他：「用了這些藥是對你好。」但天使拒絕：「不，這是對你好。」就離開了對方。

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

▲天使曾想剪斷翅膀，否定自己的存在。（圖／翻攝自網路）

類似這樣的場景，幾乎與同志對家庭成員出櫃時的部分遭遇高度重合。變種人從對自己身分的抗拒，到接納自己，知道自己是「基因進化」而非疾病，進而因此與家人產生歧見、衝突，對自我的認知有過混淆、痛苦、磨合，都和同志的心境不謀而合。

四、被迫或是自願「矯正」

《X戰警：最後戰役》小淘氣因為會吸收對方的能量，所以無法親吻、觸碰愛人，她自願注射「解藥」，只為了成為能夠回到愛人懷抱的一般人；《X戰警：第一戰》中，野獸從小渴望「普通」，想要變成「正常人」，所以自製解藥，結果反而激發變種人血清，導致皮膚變成藍色。

這樣強迫改變自己的方式，也令人聯想到歷史上不少「性向矯正」的殘酷行徑，然而更悲傷的是，連自己也無法接受自己是同志的人們，為了被家人、朋友、社會接納，不得不抹煞自己的存在。

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

▲▼野獸曾想透過解藥讓自己變「正常」。（圖／翻攝自網路）

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

五、坦蕩「做自己」

《X戰警：第一戰》中，魔形女青少年時期常因外貌與他人不同而陷入迷惘，她曾對X教授抱怨：「為什麼總有些漂亮的，或者像你這樣看不出來的變種人。如果你是個怪物，最好躲起來。」她渴望坦蕩做自己，X教授卻希望她維持低調，公開自己的身份或是以藍皮膚示人會嚇壞大眾。

然而萬磁王卻對魔形女說「你原來的面貌很漂亮」、「你想要社會接受你，但你卻不能接受你自己」，這也隱喻了同志常自慚形穢，藏在深櫃裡的痛苦心情渴望被理解、包容。

▲▼《X戰警》暗喻同志情境。（圖／翻攝自網路／劇照）

▲萬磁王接納魔形女，鼓勵對方以真面目示人。（圖／翻攝自網路）

《X戰警：未來昔日》中，魔形女和野獸以真實面目出現在巴黎廣場時，周圍的人幾乎都以異樣的眼光看著他們，魔形女選擇變幻成普通人，野獸則驚慌地逃離現場。

最終，魔形女終於勇敢追求自我，對野獸說，「Mutant and proud」（變種且自豪），這正如同性戀的口號，「Gay and proud」（同志且自豪）。《X戰警：未來昔日》的片尾，萬磁王的一番話，「人們常常恐懼自己不了解的東西。不要隱藏，不要控制，掌握自己。」更像是對著全世界的出櫃宣言！

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