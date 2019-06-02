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【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

記者林映妤／綜合報導

《X戰警》系列20周年，靈魂人物X教授與萬磁王亦敵亦友，卻不時冒出粉紅泡泡的曖昧情誼一直是全球「腐女」影迷最熱愛的一點，尤其在詹姆斯麥艾維（James McAvoy）、麥可法斯賓達（Michael Fassbender）2011年開始演出《X戰警：第一戰》系列後，這對CP的「基情」又令許多粉絲燃起BL魂！

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X教授與萬磁王因為出身不同、人生經歷不同，導致對於變種人與人類的關係，持完全相反的立場，X教授一心認為變種人可以和人類和平共處；但萬磁王認為一心想對人類復仇。

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2011年《X戰警：第一戰》、2014年《X戰警：未來昔日》、2016年《X戰警：天啟》，詳述了X教授與萬磁王的愛恨情仇與聚首分離，然而片中他倆卻也有惺惺相惜、知己知彼的情感，除了檯面上充滿「腐味」，私下詹姆斯麥艾維與麥可法斯賓達（法鯊）感情也是好到不行，戲裡戲外都被大家湊對！

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在《X戰警：黑鳳凰》6月6日上映前，《ETtoday》也整理了前3部X教授與萬磁王的6大「超腐金句」，看完只想敲碗，2位麻煩原地交往。

《X戰警：第一戰》

萬磁王：我以為我是一個人

X教授：艾瑞克，你不是一個人

X教授與萬磁王出生在2個完全不同的家庭。X教授（查爾斯）出身富裕、衣食無缺，甚至在幼時就收留了魔形女，徹底是個貫徹大愛的理想主義者；至於萬磁王（艾瑞克）從小就和母親一起被抓進猶太人監獄，目睹母親被殺的他發展出強大的超能力，一心想對人類復仇。

《X戰警：第一戰》時，查爾斯領軍拘捕一艘船，恰好艾瑞克也因船上有他的復仇對象而跟上去，查爾斯感應到艾瑞克，不僅得知他的意圖，還看到他的童年，因而跳下水中抱住對方試圖阻止一切。在水中艾瑞克絕望認為「我是一個人」，查爾斯卻溫暖回應「你不是一個人」。

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

▲X教授對萬磁王伸出友誼之手。（圖／翻攝自網路）

萬磁王：你了解我什麼了？

X教授：任何一切。

艾瑞克決定和查爾斯一起建立變種人基地，過程中頻頻想說服對方，在艾瑞克想離開大家，繼續完成他的復仇大業時，查爾斯苦口勸他留下，艾瑞克便憤恨說道「你了解我什麼」，然而查爾斯卻自信說「任何一切」。

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

▲▼萬磁王的憤恨，X教授用一句話讓他消散。（圖／翻攝自網路）

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

雖然理念不同，但雙方都很重視彼此的友（基）情，甚至在查爾斯第一次使用腦波強化氣時，艾瑞克還走過來調皮取笑：「你真是可愛的實驗鼠啊！」互動超有愛。只是最後因為人類害怕變種人，想一舉殲滅他們，艾瑞克決定反攻人類，卻在一陣混亂中查爾斯為艾瑞克擋子彈，導致他半身不遂。艾瑞克立刻衝過去抱著查爾斯，眼裡盡是抱歉，最後2人仍心痛分手。

萬磁王：跟我走吧，加入建立變種人帝國的行列。

X教授：我們還是分道揚鑣吧！

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

▲▼萬磁王心疼X教授，2人仍背道而馳。（圖／翻攝自網路）

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

《X戰警：未來昔日》

老年X教授與老年萬磁王派金鋼狼回到過去、改變未來，金鋼狼回到過去後發現，年輕的X教授因為萬磁王、魔形女等人離去而委靡不振，此時的萬磁王正在獄中，金鋼狼便要X教授與快銀一同劫獄。X教授與萬磁王許久未見，2人深情對望後，X教授立刻給了萬磁王重重的一拳！萬磁王則笑笑地說：「好久不見啊，老友。」事隔多年，2人仍忘不了對方深刻的情誼。

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

▲▼X教授給萬磁王一拳，但隨後也和好。（圖／翻攝自網路）

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

終於將萬磁王拯救出來後，一行人搭機前往阻止魔形女的行動，在機上2人也不免忍不住傾訴這多年來的苦楚，抱怨對方「你拋棄了我！」、「你才拋棄我！」明明是抱怨，聽起來卻像是傲嬌的哀怨。

《X戰警：天啟》

開頭遭到全球通緝的萬磁王隱姓埋名與妻女隱居在波蘭，因為身分被發現，進而導致妻女死亡。對於自身命運與際遇憤恨難忍的萬磁王，加入了反派天啟的旗下，天啟也因覬覦X教授的能力，入侵了他的腦波強化器，導致X教授受到攻擊，一夕間落髮。雙方大戰一觸即發，然而在最關鍵時，萬磁王想起2人種種情誼，尤其是第一部中，X教授對他說「我了解你的一切」，最後選擇推翻天啟，結束世界末日。X教授與萬磁王最終雖然沒能一起守護共同理念，但和平永別。

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

▲法鯊貼心幫詹姆斯拿掉臉上的碎屑。（圖／翻攝自網路）

雖然在第3部中，2人沒有曖昧金句，但其實從拍攝到宣傳期，詹姆斯麥艾維與麥可法斯賓達私下就有許多充滿粉紅泡泡的互動。像是宣傳時，法鯊就曾幫詹姆斯拿掉臉上不小心沾上的碎屑，「你這裡沾到東西了」，詹姆斯則順口說「謝啦～親愛的」；詹姆斯又接著說「他總是無微不至的照顧我」，一旁的法鯊也滿意的點頭，相當喜歡這個說法。

無論2人在《X戰警：黑鳳凰》中會再次重逢或分裂，結局又是如何，相信影迷們一定只想看到2人有愛又互虐的互動吧！

▲▼《X戰警》系列X教授與萬磁王的愛恨情仇。（圖／翻攝自網路）

▲這互動超有愛啊。（圖／翻攝自網路）

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