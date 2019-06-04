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【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

記者林映妤／綜合報導

《X戰警》系列20周年將在《X戰警：黑鳳凰》畫下全系列句點，這次聚焦在《X戰警：天啟》10年後，琴葛雷體內的「鳳凰之力」以驚人的倍數無限擴大，遠遠超過自己能控制的範圍，這股力量逐漸失控，造成團隊分崩離析！

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▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

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▲▼《X戰警：黑鳳凰》琴葛雷黑化展現鳳凰之力。（圖／福斯影片）

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

鳳凰之力是漫威宇宙中最可怕的力量之一，它擁有強大的破壞力，宿主甚至能夠秒殺任何一顆星球，就連現今漫威宇宙中最強反派薩諾斯，在鳳凰之力面前都毫無招架之力，其足以毀滅整個宇宙！

漫畫中，鳳凰之力可以操控宇宙能量，不僅能摧毀，也能重建宇宙，它能產生巨大的破壞力，彎曲時間和空間的結構，以創造黑洞。它可以直接吸收能源，如獨眼龍的視神經脈衝波，甚至整個太陽的能量；也能吸取敵人的能量和生命能源。作為所有精神能量的連結點，它具備了在全宇宙範圍的心靈能力，包括心靈感應和心念傳送！

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根據《ScreenRant》報導，鳳凰之力在漫威漫畫的古老歷史中，主人是最初代復仇者聯盟成員，追溯到公元前一百萬年，甚至還是雷神索爾、邪神洛基的父親奧丁的情人！能夠吸引到鳳凰之力的宿主通常也都具有強大的精神力量，它喜歡紅髮的女性，似乎也偏愛地球。

究竟鳳凰之力有什麼驚天動地的可怕力量？《ETtoday》也整理了漫畫中它的7大逆天神技，讓大家在看《X戰警：黑鳳凰》之前先好好預習一下！

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

▲鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路，以下同）

一、 支配萬磁王

漫畫中變種人「彌賽亞」霍普薩默斯（Hope Summers）被鳳凰之力選中，萬磁王曾因此引誘霍普相信人類是真正的威脅，除了藉霍普的力量掀起了一場變種人與人類的殘酷大戰，萬磁王也想藉此獲得鳳凰之力，形成了X戰警的惡夢，直到金鋼狼打敗了萬磁王。但傷害已經造成，鳳凰之力竟令整個世界爆炸後再度重建。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

二、揮動索爾的錘子

索爾曾和鳳凰之力正面對決過，但他的力量和鳳凰之力是無可比擬的。到了31世紀，變種人Giraud持有鳳凰之力，在故事情節中，Giraud居然能夠拿起從索爾之子Woden給予他的雷神之鎚（Mjolnir），而且將其用在摧毀一個惡棍，鳳凰之力居然能夠操控這件武器，令人相當吃驚。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

三、 拿下宇宙神祇加拉圖斯

五大神之一加拉圖斯（Galactus）以吞食星球維生，這讓他成為了全宇宙最強者之一，地球幾度沒有遭到他的吞噬可說是非常僥倖。但這樣的強者居然也敗在鳳凰之力底下！在漫畫中描述鳳凰之力曾拿下加拉圖斯，可見「行星吞噬者」稱號也無法與鳳凰之力相提並論。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

四、水淹瓦干達

2012年漫畫中復仇者聯盟成員對抗X戰警，最後變種人艾瑪佛斯特（Emma Frost）、獨眼龍（Cyclops）、納摩（Namor）、鋼人（Colossus）以及秘客（Majik）5人成為了「Phoenix Five」，並充滿了鳳凰之力。這時復仇者再度發動攻擊，然而海王納摩卻利用他的新力量用大水淹沒瓦干達，這也使得後來納摩成為瓦干達相當長久的敵人。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

五、 吞噬星球

琴葛雷獲得鳳凰之力後，穿越宇宙潛入了一顆恆星並吸收其能量，創造出一顆超行星、摧毀一顆星球。她甚至在外星種族「Shi’ar」帝國與X戰警的戰爭中摧毀了「Shi’ar」的船艦。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

六、毀滅宇宙

漫威將鳳凰（Phoenix）賜死後，眾多粉絲要求這個角色回歸，漫威應觀眾要求將琴葛雷復生，然而在X戰警與加拉圖斯的戰鬥中，琴葛雷的力量雖然回復，卻日漸失控並開始摧毀一些小行星。眼看另一人格黑鳳凰（Dark Phoenix）越來越強烈，琴葛雷完全無法招架，任憑鳳凰之力開始毀滅整個宇宙。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》鳳凰之力7大神技。（圖／翻攝自網路）

七、重啟宇宙

X戰警正在對抗外星種族「Shi’ar」帝國時，與「海盜阻星者」（Starjammers）結盟，雖然順利拿下了帝國衛隊，但戰鬥過程中「Shi’ar」帝王D'Ken所使用的M'kraan水晶被破解，此時鳳凰便飛進水晶並治癒它，在整個過程中，基本上她已經重啟了整個宇宙。

雖然《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）透露，希望電影能夠還原漫畫設定，究竟這些鳳凰之力的展現會不會出現在電影中仍是未知，但琴葛雷的黑暗力量與「精神分裂人格」、「人性黑暗的起源」等或許更有關係，而她要如何和自己的心魔抗衡更是除了超能力量之外，更重要的心靈課題。

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