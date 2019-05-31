獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

記者林映妤／台北報導

25歲金鐘演員陳妤今年以《我們與惡的距離》李大芝一角爆紅，隨人氣扶搖直上，她感情生活也備受關注。陳妤目前有個交往2年多，大她4歲的男友，但《ETtoday》接獲爆料指出陳妤就讀文化戲劇系時，其實曾和學姐交往2年，對此她坦承「有過一任女友」，更霸氣表示：「在感情裡，性別不是我考慮的點。」

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陳妤就讀文化戲劇系時，曾和學姐交往長達2年，但其實這不是個「秘密」，系上許多同學都有耳聞，而現在該名學姐則是位劇場導演。

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▲陳妤認談過女女戀。（圖／資料照／翻攝自臉書）

對於過往女女戀情公開，陳妤透過經紀人大方承認：「在感情裡，性別不是我考慮的點。我有過一任女朋友，但現任的狀況大家也都知道了，不希望因為我而帶給別人困擾或是傷害。感情對我來說是很私密的事，希望大家把重點放在我的表演工作上，但也很謝謝大家關心，我會努力做一個好演員。」坦蕩認了自己的性向。

2017年陳妤曾以《戀愛沙塵暴》奪下金鐘新進演員獎，今年《與惡》爆紅，她中性氣質更受到大家歡迎。今年5月17日國際不再恐同日，她在臉書上發文：「我對我的性別氣質很自在。但這背後其實花了不少時間，也跟爸媽討論過非常、非常多次。今天過後還會有很多很多要討論、要教育的，繼續、一起加油！」

▲陳妤曾透露「我對我的性別氣質很自在」。（圖／翻攝自臉書）

底下網友一片讚好，「拜託你千萬不要是女同志，這樣我會忍不住想跟你求婚的」、「帥妹！」、「可帥可美，非常棒」、「這樣的氣質很好，喜歡自己最重要」，如今陳妤公開了曾交往女孩的事實，也鼓勵了許多人用平常心接納自己性向的健康心態。