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輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

記者林映妤／綜合報導

英國男星尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）最近在「新一代蝙蝠俠」大戰中落選輸給羅伯派汀森（Robert Pattinson），不過沒關係，因為他在與「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）合作新片《電流大戰》中，也飾演了一位被稱作「最接近神的男人」尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）！

尼古拉特斯拉因發明交流電供電系統而改變世界，尼可拉斯霍特說：「特斯拉是終結19世紀時，糾纏於愛迪生與威斯汀豪斯之間電流之戰的關鍵人物，當我們以為愛迪生是發明『電』的大師，但其實特斯拉才是真正發明我們現今用電的偉人，這真的顛覆了我的印象。」

▲▼《電流大戰》尼可拉斯霍特。（圖／CatchPlay提供）

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▲《電流大戰》尼可拉斯霍特。（圖／CatchPlay提供）

尼可拉斯霍特認為，能與班尼狄克康柏拜區和麥可夏儂（Michael Shannon）合作相當振奮，為了傳神揣摩，他研讀了特斯拉的自傳，認為對方是位很迷人的男士，有著脫俗、超凡的發明創意，覺得自己可以看到未來的趨勢，「他在19世紀時就曾說過，未來人與人之間將會透過銀幕接觸全世界，他的眼界讓人佩服！」

班尼狄克也表示：「特斯拉是天才中的天才，如果愛迪生與威斯汀豪斯可以看到未來10年的發展趨勢，特斯拉則可以看到的是100年。」

▲▼《電流大戰》尼可拉斯霍特。（圖／CatchPlay提供）

▲尼可拉斯霍特飾演的特斯拉被形容是「最接近神的男人」。（圖／CatchPlay提供）

《電流大戰》由奧斯卡導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）擔任監製，班尼狄克康柏拜區飾演傳奇天才愛迪生，麥可夏儂飾演西屋電氣創辦人威斯汀豪斯，尼可拉斯霍特飾演特斯拉，以及湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演愛迪生助手，以華麗卡司詮釋19世紀最瘋狂的企業鬥爭，表面上為「直流電與交流電之戰」，實則為發明天才愛迪生與西屋電氣創辦人威斯汀豪斯，以及影響後世最巨的特斯拉之間的爾虞我詐及商場廝殺。

《電流大戰》7月19日上映。

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