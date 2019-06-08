半夜回家她消失！「韓劇女王」老公報警失蹤　警察找到人尷尬了

記者吳睿慈／綜合報導

「韓劇女王」金南珠2018年以戲劇《Misty》回歸螢幕圈，女強人氣勢壓群雄，「高惠蘭」一角在當時受到很多討論，她更因此奪下百想藝術大賞視后。她與老公金勝友結婚14年，感情恩愛如初，卻在7日爆出失蹤案，老公上個月底向警方報警「金南珠失蹤」，結果卻是烏龍一場，金勝友最後致歉：「因為太愛她才會發生這樣的事。」

▲金南珠上月底被爆失蹤。（圖／翻攝自JTBC）



警方上個月底收到金勝友報案「金南珠失蹤了」，立刻緊急出動搜尋女方的位置，最後在一間飯店找到人，金南珠看見警察找上門一頭霧水，便解釋自己因為與朋友聚會玩得太開心，沒注意到手機沒電了，結束這場烏龍鬧劇，夫妻倆14年婚姻因此傳出不合。

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▲金勝友因半夜找不到老婆報警。（圖／翻攝自韓網）

失蹤事件曝光後，兩人所屬經紀公司出面解釋，金勝友確實有報警失蹤，當晚他結束聚會回到家，卻發現金南珠不在家，打給老婆又不接，實在太擔心了，因此報警處理。公司無奈詢問金勝友有嚴重到需要報警嗎？他表示「很抱歉，因為太愛金南珠才會發生這樣的事。」導致夫妻倆難得登上社會版面。

▲金南珠、金勝友結婚14年感情還是很好。（圖／翻攝自KBS）