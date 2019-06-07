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失禮男童要求：聞腋下　AKIRA溫柔教育…網讚爆：林志玲嫁對了

記者吳睿慈／綜合報導

日本天團放浪兄弟成員AKIRA於6日宣佈娶回女神林志玲，震驚各界。他2006年加入「放浪兄弟」，縱橫電影、電視劇、舞台劇各領域，長相帥氣又溫柔出名，林志玲也表示：「他是一個爽朗、溫暖，有男人味又有孩子氣的人。」事實上，他曾出演日本整人節目《人類觀察Monitoring》，面對失禮的男童不僅細心教導，更答應對方各種無理要求，令網友讚嘆。

▲▼失禮男童要求：聞我腋下　AKIRA溫柔教育…網讚爆：林志玲嫁對了（圖／翻攝自Youtube）

▲▼AKIRA面對失禮男童要求聞腋下，沒有生氣還溫柔教育對方。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼AKIRA面對失禮男童要求聞腋下，。（圖／翻攝自Youtube）

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AKIRA曾出演日本整人節目《人類觀察Monitoring》，節目安排一名社長與其兒子，該名男童卻相當失禮，不僅連續2次將他認為別的藝人，還忽然要求：「你能聞聞我腋下的味道嗎？」AKIRA雖然慌張，仍溫柔地告訴男孩：「這樣叫別人做很失禮的，要有禮貌一點比較好，這樣對別人是不行的。」但男童與他約定後，再次把手臂抬高，要他聞腋下，AKIRA最後被男孩逗笑，真的聞了一下。

▲▼失禮男童要求：聞我腋下　AKIRA溫柔教育…網讚爆：林志玲嫁對了（圖／翻攝自Youtube）

▲AKIRA最後還乖乖給男童聞腋下。（圖／翻攝自Youtube）

男童接著與AKIRA聊天養寵物，隨後竟拿出一條蛇，嚇得AKIRA驚訝大叫。雖然被嚇得不輕，AKIRA不忘把打翻的咖啡擦乾淨，邊告訴男孩：「你應該先說是條蛇。」但他都沒有對男童發火，直到最後他發現自己被整，他大笑表示：「完全沒發現耶！」溫和的個性受到稱讚，這段影片再度被翻出來，網友也稱讚「林志玲嫁對了」。

▲AKIRA於6日宣佈娶林志玲。（圖／翻攝自Youtube、IG）

▲AKIRA於6日宣佈娶林志玲。（圖／翻攝自Youtube、IG）

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