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揭秘／AKIRA訪台48hrs行程滿檔　「趁機見林志玲」瞞過工作人員

記者吳睿慈／台北報導

日本天團放浪兄弟AKIRA閃電宣佈迎娶林志玲，雙方貼出官方聲明，證實婚訊，在演藝圈投下一顆震撼彈。事實上，AKIRA於5月30日為了主演電影《這條路上：百年童謠的誕生》才來台灣宣傳，抵台機場時笑容滿滿，洋溢著幸福，他來台48小時雖行程滿檔，但從他31日穿的衣服與林志玲IG比對，兩人抽空在台密會煲愛，再忙也要見一面。

▲▼揭秘／AKIRA訪台48hrs密會林志玲　工作人員：巨星零架子（圖／亮點國際影業提供）

▲▼AKIRA於30日抵台，直接穿著藍色西裝外套出席記者會、映後會，行程滿檔。（圖／亮點國際影業提供）

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▲▼揭秘／AKIRA訪台48hrs密會林志玲　工作人員：巨星零架子（圖／亮點國際影業提供）

AKIRA於5月30日中午抵台松山機場，下午直奔記者會現場，並接受媒體聯訪，晚間7點左右在信義威秀參加粉絲首映會，直到晚間9點半才結束粉絲握手會活動，隔日（31日）又馬不停蹄接受訪問，下午前往撫臺街洋樓參訪，晚間7點到8點分別前往華山與誠品參加電影映後會，行程滿滿。

▲▼揭秘／AKIRA訪台48hrs密會林志玲　工作人員：巨星零架子（圖／亮點國際影業提供）

▲AKIRA於31日接續會粉絲。（圖／亮點國際影業提供）

沒想到，AKIRA 1日下午才搭機離開台灣，6日便爆出與林志玲的婚訊，電影公關公司驚訝回：「我們真的不知道。」林志玲連祝賀花籃都沒送，人也不曾到現場為AKIRA應援，除了電影宣傳外的行程，日方一律保密到家，公關透露：「AKIRA人很親和，完全沒巨星架子，對於宣傳、拍片很敬業，這段時間苦練中文打招呼。」至於林志玲有沒有秘密到場，公關回答：「真的沒有。」

▲▼揭秘／AKIRA訪台48hrs密會林志玲　工作人員：巨星零架子（圖／亮點國際影業提供）

▲AKIRA於31日參加粉絲映後會，衣服造型與林志玲貼出的認愛照一樣，連髮型都相同。（圖／亮點國際影業提供）

公關雖不知AKIRA結束工作後的行程，但若仔細比對林志玲的IG，她6日IG貼出與男方的合照，AKIRA穿著一身米白色襯衫正是31日出席映後會的造型，兩人在行程滿檔的48小時內抽空見面，成為公開認愛的放閃合影。

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