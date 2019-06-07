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南太鉉劈腿認錯「只有幾句話」　網看PO文酸爆：道歉還預告勒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男歌手南太鉉4月認愛音樂才女張才人，怎料兩人才交往沒多久，7日爆出他劈腿A女，女友因此震怒在IG發文，公開他與小三A女的對話，在韓引起軒然大波。對此，他並未在第一時間出面，直到下午接近3點（南韓時間4點）才親自發文：「向當事人張才人以及傳訊息的當事人（A女）謝罪。」

▲▼ 南太鉉劈腿認錯PO文了！　網一看酸爆：道歉文還預告勒（圖／翻攝自韓網）

▲南太鉉的認錯PO文被網友酸爆，留言全是「道歉文還預告（teaser）勒」。（圖／翻攝自韓網）

南太鉉7日下午接近3點（南韓時間4點）在IG發文回應風波，文內首先向張才人以及爆料的A女致歉，並承認：「我的錯誤明明白白地存在，但部分輿論與事實不符，甚至沒有經過確認，這點讓我感到遺憾。」他強調會盡快整理出親手道歉信，並盡力解釋。IG率先貼出短短的幾句話、回應事件，但留言評論正反不一，有人認為他試圖狡辯，但也有人選擇相信他，更多的網友則幽默回應「道歉文還有teaser勒」。

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▲▼ 南太鉉劈腿認錯PO文了！　網一看酸爆：道歉文還預告勒（圖／翻攝自韓網）

▲南太鉉爆出劈腿。（圖／翻攝自IG）

張才人7日忽然在Instagram貼出多張與「小三」的對話，對方不知道南仍在與她交往，決定說出實情，她得知真相後，在IG砲轟南太鉉，現所有貼文都已刪光，但她稍早又再限時動態氣嗆：「你連別的圈子的人都碰。」公開南太鉉渣男行為。

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