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AKIRA初戀情史曝光：對女生沒輒！　猶豫牽手竟掉進水溝

記者吳睿慈／綜合報導

日本國民天團放浪兄弟AKIRA閃婚女神林志玲，細數他出道13年以來，堪稱緋聞絕緣體，僅被爆出與長澤雅美、剛力彩芽有一段情。長相帥氣的他，其實是個羞澀男孩，面對感情不善言辭，甚至曾經因為糾結如何牽女生的手，意外跌入水溝裡，個性比外界想得還單純。

▲▼放浪兄弟團員AKIRA主演電影上映聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲放浪兄弟團員AKIRA於6日與林志玲登記結婚。（圖／記者張一中攝）

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AKIRA身材高挑、有著剛毅帥氣的外貌，2018年7月出演電視節目時，卻意外透露出私下傻男孩的個性，他自爆藝名AKIRA的由來，其實是跳舞前輩隨口取的，他便延用至此，根本沒有特別來歷；爆笑的是，他私下叫師傅到家裡按摩，竟取了假名「山本」，立刻被主持人虧「AKIRA不就是假名嗎」。

▲▼AKIRA初戀情史曝光：對女生沒輒！　猶豫牽手竟掉進水溝（圖／翻攝自《時尚主義》)

▲▼AKIRA初戀曝光嚇壞。（圖／翻攝自《時尚主義》)

▲▼AKIRA初戀情史曝光：對女生沒輒！　猶豫牽手竟掉進水溝（圖／翻攝自《時尚主義》)

外表霸氣，卻有著反差萌，正能貼切形容AKIRA的性格。密友爆料，「他看起來很輕浮，但意外地對女生沒輒。」AKIRA自爆，學生時期的他，曾因糾結想要牽喜歡女生的手，下一秒卻跌入水溝裡，當女生回頭發現他掉入水溝時，他耍帥甩著雙手說：「真是的～什麼啊。」

當天，節目組還找來他的初戀女友池田津江，他聽見初戀慌到起立離座，女方稱讚：「他很溫柔，不管多晚都會先送我回家，自己再回家。」但正是因為他太溫柔，也成為女方想分手的原因，池田津江笑著回答：「希望他Man一點。」

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