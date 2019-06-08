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宣傳強仁戲劇遭罵爆！　藝聲沈默多日道歉：我太貪心了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體Super Junior日前宣佈9人回歸，下半年將推出正規專輯，成員強仁雖沒有參與，卻悄悄復出回歸網路劇，令韓國粉絲氣翻，認為他應該好好反省，並退團謝罪。對此，藝聲過去曾當強仁宣傳網劇，因此成為箭靶，在連日的謾罵下，他8日凌晨沈重發文：「我以為不用說明大家也會懂我，好像是我太貪心了。」

▲▼宣傳強仁戲劇遭罵爆！　SJ藝聲深夜道歉：是我太貪心了（圖／翻攝自IG）

▲藝聲過去曾幫強仁宣傳戲劇，沈默多日後道歉了。（圖／翻攝自IG）

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藝聲過去曾在IG限時動態為強仁宣傳網路劇，但近日南韓發生粉絲聲明抵制強仁、晟敏事件，他也成為遭砲轟的對象之一，沈默多日後，他在8日凌晨發文致歉：「我以為不用說明大家也會懂我，好像是我太貪心了，長久以來，每當我在準備什麼時，感到鬱悶、孤單時，成為我唯一力量的就是大家珍貴的心意，這次也一樣，但因為我輕率的行為，好像傷害到大家了。」

藝聲沈重的回應，雖然無法保證一定能夠照顧到每位粉絲的心，但他會為此而努力，「你們在經過那麼多時間累積的傷痕是一定會痛的，我沒有顧及到這個心情，真心再次向大家說聲很抱歉。」長文發出後，令許多粉絲為他感到不捨。

▲▼宣傳強仁戲劇遭罵爆！　SJ藝聲深夜道歉：是我太貪心了（圖／翻攝自IG）

▲SJ藝聲長文道歉。（圖／翻攝自IG）

強仁過去多次爆出酒駕、酒後鬧事等負面新聞，傷透粉絲的心，他的個人演藝事業全面停擺，就此沈寂了3年，直到近日才以網路劇《未來發生的事》回歸，但依舊無法得到原諒，南韓粉絲更硬起來揚言，若不讓他退團，便抵制SJ所有活動，在韓掀起極大風波。

另外，晟敏2014年將女星金思垠娶進家門，卻多次爆發與粉絲間的矛盾，老婆更是個豬隊友，被發現亂按讚文章，再度惹毛大批粉絲，同樣遭到抵制退團。

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