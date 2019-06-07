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張基龍破尺度！一夜情床戰39歲熟女　直進狂撩：我的主人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員張基龍身材高挑、長相帥氣，他過往在戲劇《Go Back夫婦》飾演直進的年下男闖出名聲，相隔2年，再度挑上類似角色，在《WWW請輸入檢索詞》在裡與大13歲的熟齡姊姊林秀晶談愛，首集就上演醉後一夜情，撩妹語錄各句戳中人心，令觀眾小鹿亂撞。

▲▼張基龍年下男進攻求愛39歲熟女。（圖／翻攝自tvN、愛奇藝台灣站提供）

▲張基龍年下男進攻求愛39歲熟女。（圖／愛奇藝台灣站提供）

張基龍在戲劇《WWW請輸入檢索詞》飾演製作遊戲音樂的公司代表朴模建，第一集遇到一位魅力熟女裴達美（林秀晶飾演），幾杯黃酒下肚後，兩人擦出愛的火花，初次見面就上床，當再次見面時，他是製作遊戲音樂的公司代表，女方則是入口網站企業的本部長。

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▲▼張基龍破尺度！一夜情床戰39歲熟女　直進狂撩：我的主人（圖／翻攝自tvN、愛奇藝台灣站提供）

▲▼張基龍一夜情床戰林秀晶，兩人後來又相遇。（圖／翻攝自tvN、愛奇藝台灣站提供）

▲▼張基龍破尺度！一夜情床戰39歲熟女　直進狂撩：我的主人（圖／翻攝自tvN、愛奇藝台灣站提供）

林秀晶再次遇到一夜情對象，慌張之餘意外親到張基龍的白襯衫，他綻開笑容回答：「得到妳親吻的人。」爾後再次相遇，張基龍不斷直進示愛，他自我介紹：「她不是我的朋友，應該是我的主人。」更撩妹對林秀晶喊話：「可愛的話就擁有啊！」

▲▼▲▼張基龍破尺度！一夜情床戰39歲熟女　直進狂撩：我的主人（圖／翻攝自tvN、愛奇藝台灣站提供）

▲張基龍劇裡台詞都很撩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《WWW請輸入檢索詞》的編劇權度恩曾是「王牌編劇」金銀淑的助理作家，寫出爆擊人心的撩妹金句，令觀眾臉紅心跳，也有人讚嘆「不愧是金銀淑的弟子」。該劇每週四、五在愛奇藝台灣站上架播岀。

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張基龍, 林秀晶, WWW請輸入檢索詞

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