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網友失控踩底線！　Apink恩地硬起來反嗆：出去，我報警了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Apink成員恩地唱功極佳眾人皆知，她近日又有新挑戰，跨足恐怖電影，為了宣傳作品跑遍各大節目，5日開啟直播與粉絲分享近況，卻在期間遇到瘋狂粉絲，失控將她家住址公開，令她忍無可忍開口：「進來了一個奇怪的人，你出去。」

▲▼ 網友失控踩底線！　Apink恩地硬起來反嗆：出去，我報警了（圖／翻攝自Vlive、IG）

▲Apink恩地開啟直播，卻有人公開她家住址。（圖／翻攝自Vlive、IG）

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恩地5日在Vlive開啟聲音直播與粉絲對話，聊到近況以及主演的電影《0.0赫茲》，卻突然闖進一位失控的網友，開始在留言區公佈恩地的家裡住址，該名網友原本是用「恩地姊姊」稱呼她，最後卻越來越無理變成「鄭恩地住在xxx」。

▲▼ 網友失控踩底線！　Apink恩地硬起來反嗆：出去，我報警了（圖／翻攝自Vlive、IG）

▲Apink恩地硬起來反嗆對方：「出去，我報警了。」（圖／翻攝自Vlive、IG）

看見住處被公佈，恩地原本好聲好氣地回答：「我不想公開家裡，有點可怕。」但對方的留言漸漸失控，她的語氣開始變硬：「進來了一個奇怪的人，你出去。」接著，粉絲擔心她的安危希望她報警處理，她才安撫粉絲：「恩，我報警了。」並隔空表示「這樣的人很無聊，沒素養。」

事實上，Apink過去曾發生數起死亡威脅的事件，搞得人心惶惶，她們的演唱會也須經過重重安檢，才可以入場觀看，粉絲也相當注意她們的人身安全，如今又有網友任意公開成員私密資料，引來砲轟。

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