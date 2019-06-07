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抓包南太鉉渣男！　張才人遭攻擊…心冷刪IG：連別圈子的人都碰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓音樂才女張才人4月認愛南太鉉，兩人曾在記者會上大方放閃，成為音樂界的才子佳女。怎料，兩人才交往1個月，張才人7日忽然在Instagram貼出多張與「小三」的對話，對方不知道南仍在與她交往，決定說出實情，她得知真相後，在IG砲轟南太鉉，現所有貼文都已刪光，但她稍早又再限時動態氣嗆：「你連別的圈子的人都碰。」公開南太鉉渣男行為。

▲▼抓包南太鉉渣男！　張才人遭攻擊…心冷刪IG：連別圈子的人都碰（圖／翻攝自張才人、南太鉉IG）

▲張才人、南太鉉才認愛1個月，竟爆出男方劈腿。（圖／翻攝自IG）

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張才人收到A女私訊，得知男友南太鉉腳踏兩條船，男方騙A女早就分手，卻被A女的朋友目睹南太鉉與張才人的約會現場，南太鉉卻狡辯：「叫他（A女朋友）別搞笑了，根本沒看清楚，那是其他朋友。」A女心灰意冷回答：「你說跟你在一起的不是張才人？至少我覺得你很誠實，是我看錯人了。」

▲張才人把IG刪光。（圖／翻攝自張才人、南太鉉IG）

▲張才人把IG刪光。（圖／翻攝自張才人、南太鉉IG）

對話裡可看出，南太鉉與A女直到6月5日都還有聯絡、相約見面，重頭到尾瞞著「正牌女友」張才人，各種渣男行為曝光。張才人將這段對話曝光後，憤恨表示：「我無法忍受有更多受害者出現！雖然你一定不可能改過自新，但至少要過得有良心一點吧。」

▲▼抓包南太鉉渣男！　張才人遭攻擊…心冷刪IG：連別圈子的人都碰（圖／翻攝自張才人、南太鉉IG）

▲張才人被南太鉉粉絲私訊攻擊。（圖／翻攝自張才人IG）

張才人再爆「連別圈子的人都碰」。（圖／翻攝自張才人IG）

▲張才人再爆「連別圈子的人都碰」。（圖／翻攝自張才人IG）

但沒多久，張才人把IG所有貼文刪除，只留下限時動態的文章，其中包含南太鉉的粉絲私訊她，認為她公審兩人私事很不道德，但她心冷看待這一切，「不只這圈子，原來你連其他圈子的工作人員都碰，還有很多我不知道的，可能會變成不好的回憶，但謝謝告訴我。」對此，南太鉉經紀公司僅表示「會搞清楚事件」，接著便消失，再也沒有任何回應。

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