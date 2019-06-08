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《阿斯達》追劇必懂！5大族詳細分析　一張圖秒解人物關係

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛、張東健領銜主演，挾帶熱烈討論度開播，第1集以平均6.7%的收視率收尾，不少觀眾認為人物支線太複雜，成為追劇的阻力。《ETtoday》為劇迷整理一張清晰易懂的人物關係圖，秒解析4位主角銀殲、妥坤、坦雅、太遏何與各大部落的淵源。

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▲▼ ▲▼ 《阿斯達年代記》人物關係圖。（圖／Netflix提供）

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▲妥坤是阿斯達英雄，其父為山雄。（圖／Netflix提供）

《阿斯達年代記》故事以遠古神話為背景，第一集裡出現的阿斯大陸分別由白山族、賽紐族、海族3大勢力族群掌權，其中賽紐族的山雄職位為阿斯達聯盟長，而他正是妥坤之父；海族海米忽為太遏何之父；銀殲之母阿薩琿則是屬於白山族。

▲▼ ▲▼ 《阿斯達年代記》人物關係圖。（圖／Netflix提供）

▲坦雅是瓦韓族母系氏族繼承人。（圖／Netflix提供）

伊亞勒克大陸處於阿斯大陸南方，必須翻越大黑牆才能抵達該處，屬於世外桃源之地，生活在該大陸上的主要族群瓦韓族自立自強更生，該族為母系氏族部落，楚雪為氏族母親，女主角坦雅母系氏族為繼承人。

《阿斯達年代記》的人物多數都是流著紅色鮮血的薩朗族，「薩朗」與韓文人類（사람），但在當時的年代還沒有「人類」的概念，因此中文直譯翻為「薩朗」，劇裡白山族、賽紐族、海族、瓦韓族皆是留著紅色血液的薩朗族。

▲▼ 《阿斯達年代記》人物關係圖。（圖／記者吳思穎製）

▲《阿斯達年代記》人物關係圖。（圖／Netflix提供）

少數民族流著藍色血液為內安脫族，銀殲之父拉格茲正是此族，他們的行為猶如野獸，口中講的語言也是新創語，與薩朗族沒有交集，但最後遭阿斯達聯盟滅族。

▲▼ ▲▼ 《阿斯達年代記》人物關係圖。（圖／Netflix提供）

▲銀殲為內安脫族與薩朗族生下的混血「伊格特族」。（圖／Netflix提供）

拉格茲與阿薩琿相愛生下銀殲，兩人分別是內安脫族與薩朗族，因此生下的小孩為混血「伊格特族」，他流的血液為紫色。「伊格特族」結合兩族的基因，在激動的時候可以跳上樹，行動力比一般人還強，銀殲背上的烙印也是「伊格特族」特徵之一。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。

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阿斯達年代記, 宋仲基, 金智媛, 張東健

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