加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》作為漫威宇宙第三階段尾聲，片中元老級成員都有了屬於自己的結局，而「雷神索爾」把王位交給了女武士後，就帶著龐大的身軀跟著「星爵」等人登上了太空船，準備一起去探索宇宙，因此不少影迷都非常好奇，他是否會出現在《星際異攻隊3》，而克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）本人近日親自給出了解答。

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▲影迷都非常好奇雷神是否會加入《星際異攻隊》 。（圖／《星際異攻隊》劇照、《復仇者聯盟》劇照）

隨著導演詹姆斯岡恩（James Gunn）回歸，《星際異攻隊3》即將在2020年開拍，所有的主演也確定將會回歸，對於雷神是否加入，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）日前在接受《Cinema Blend》採訪，透露非常願意再出演「雷神」一角，「尤其是有一些特別的東西，讓我可以詮釋出不同的感覺會更好。我覺得前3部雷神的電影都非常不一樣，但這次《星際異攻隊3》我覺得會是全然不同的角色。」

▲克里斯漢斯沃認為雷神與星際異攻隊可以激發出新火花。（圖／《星際異攻隊》劇照）

雖然非常願意加入，但克里斯漢斯沃表示自己現在連《星際異攻隊3》是否會開拍、什麼時候開拍，他都不知道，「在《復仇者4》的宣傳結束後，我已經把我的頭埋進沙堆裡。」不過他也強調非常期待可以加入，雖然不再是與復仇者聯盟的舊班底繼續合作，但他認為自己與「星際異攻隊」的成員也可以激發出新火花，還與記者開玩笑：「你幫我找到了下一份工作，謝謝你，兄弟。」

▲雷神是否真的會加入，仍有待詹姆斯岡恩、「星爵」克里斯普瑞特的回應。（圖／翻攝自IG／詹姆斯岡恩、克里斯普瑞特）

不過先前《復仇者4》編劇克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）先前受訪時曾透露，雷神是否參演，必須交由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）及導演詹姆斯岡恩決定，因此現在雖然雷神答應了，但最後的決定權仍在兩位手中，而兩人至今都尚未給出回應。

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